۱۰ فیلم کوتاه از چهارمحال و بختیاری به جشنواره فیلم رویش ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: سه اثر ازتازه ترین تولیدات حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با عنوان های فیلم داستانی «جوجه... پر» به کارگردانی فرشاد صالحی، انیمیشن «نو کات» به کارگردانی سمیه محمدیان و انیمیشن «مسافر» به کارگردانی جمال اسکویی به دهمین دوره جشنواره فیلم رویش ارسال شده است. ‌

محسن باقری دستگردی افزود: فیلم «زیر پوست برف» به کارگردانی لیلا وفادار و عروسک سکوت به کارگردانی سولماز همت زاده نیز دو اثر دیگری هستند که به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوان شهرکرد به دهمین جشنواره رویش ارسال شده اند. ‌

به گفته وی فیلم داستانی «آن سوی جاده» به کارگردانی رضا علوی اشکفتکی، فیلم داستانی «تخته سیاه تفنگم، گچ سیاه فشنگم» به کارگردانی احسان غیبی‌حاجی‌ور، فیلم مستند «آب، خاک، آتش، باد» به کارگردانی حمید علیدوستی و فیلم‌های مستند فرهمندان و اوزی به کارگردانی حسن جوانبخت از پیشکسوتان فیلم‌سازی استان دیگر آثاری است که از چهارمحال و بختیاری به دهمین جشنواره دینی فیلم رویش ارسال شده است. ‌