ديپلماسي شخصي بوش براي ترميم روابط متشنج آمريكا با پاكستان و افغانستان

به گزارش خبرگزاري مهر اين روزنامه آمريكايي در تحليلي نوشت : اين ديپلماسي در حالي است كه آشوبهاي طالبان در حال ايجاد چالشهاي جديد براي دولتي است كه تلاش مي كند اوضاع عراق را آرام كند.

نويسنده اين تحليل خاطر نشان مي كند : بوش با " پرويز مشرف" در كاخ سفيد ديدار كرد و اين ديدار در زماني صورت گرفت كه بحثهاي زيادي در اين باره وجود دارد كه دولت بوش پس از 11 سپتامبر، پاكستان را تهديد به بمباران كرده بود.

در ادامه اين تحليل آمده است : بوش همچنين قرار است روز سه شنبه با " حامد كرزاي" همتاي افغان خود نيز ديدار داشته باشد.در يك چرخش استراتژيك از اقدام طبيعي بوش ، سه رئيس جمهور قرار است با يكديگر در كاخ سفيد روز چهارشنبه شام بخورند و اين چيزي است كه مشاوران كاخ سفيد آن را تلاشي براي ايجاد يك رابطه بهتر طولاني مدت بين دو همپيمان در جنگ آمريكا عليه تروريسم مي دانند.

البته كارشناسان خارجي نيز اين ديدارها را به عنوان بخشي از نگراني دولت آمريكا نسبت به افزايش خشونتها در افغانستان و حركت فزاينده طالبان در اين كشورمي دانند كه تنها 5 سال پس از برچيده شدن آنها از قدرت با حمله به افغانستان به رهبري آمريكا صورت گرفته است.

دو رئيس جمهور پس از ديدار در كاخ سفيد در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك شركت كردند و از آنها سوالاتي در مورد اظهارات مشرف پرسيده شد، اما بوش ازتهديدهاي آمريكا براي بمباران پاكستان اظهار بي اطلاعي كرد .

قول روز گذشته مشرف براي همكاري بيشتر با آمريكا در مبارزه با تروريسم نيز واكنشهاي متفاوتي از سوي كارشناسان خارجي در منطقه داشت.

" رابرت تمپلر" مدير برنامه آسيا در گروه بين المللي بحران در اين باره گفت :" مشكل اين است كه مشرف ثابت مي كند كه به طور باورنكردني يك همپيمان بي ميل است. او كمكهاي بسياري را از آمريكا دريافت كرده و در مسائل امنيتي حساس ، كمكي نمي دهد."

اما " تام لنتوس" دموكرات كميته روابط بين المللي هم اينگونه ابراز عقيده كرد كه از نظر وي دولت آمريكا در مسير درستي براي اعتماد به اين دو رئيس جمهور در حركت است.

وي تصريح كرد :" مشرف و كرزاي به اين مسئله نياز دارند كه به رسميت شناخته شوند. آنها بايد حمله به يكديگر را متوقف كنند. ما در حال از دست دادن افغانستان براي بار دوم هستيم."

لنتوس همچنين خواستار توجه بيشتر آمريكا و همپيمانان آن براي اين مشكلات شد.