  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۸:۰۳

مسابقات فوتسال جام ولایت نفت و گاز گچساران آغاز شد

مسابقات فوتسال جام ولایت نفت و گاز گچساران آغاز شد

گچساران - مسابقات فوتسال جام ولایت بسیج نفت و گاز گچساران با حضور تیم های شرکت کننده در گچساران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتسال بسیج نفت و گاز گچساران با مشارکت امور ورزش و تربیت بدنی این شرکت در سالن مجموعه آزادی نفت با حضور ۱۲ تیم از پایگاه های بسیج نفت از ۱۴تا ۳۰ آذر ۹۵ برگزار می شود.

سرپرست اجرایی این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: در این مسابقات تیم های پایگاه های بسیج نفت و گاز گچساران در قالب دو گروه ۱۲ تیمی با هم به رقابت می پردازند و در تاریخ اول بهمن ۹۵ مسابقه فینال این رقابت ها برگزار خواهد شد.

محمدرضا یزدانشناس تصریح کرد: این مسابقا با هدف سلامتی روحی و جسمی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و ایجاد محیطی پرنشاط در میان پرسنل برنامه ریزی و اجرایی می شود.

وی افزود: این مسابقات با مشارکت بسیج و امور ورزش نفت و گاز گچساران برنامه ریزی شده و هرساله در میان پایگاه های بسیج این شرکت برگزار می شود.

کد مطلب 3840881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها