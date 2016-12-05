مسابقات فوتسال جام ولایت نفت و گاز گچساران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتسال بسیج نفت و گاز گچساران با مشارکت امور ورزش و تربیت بدنی این شرکت در سالن مجموعه آزادی نفت با حضور ۱۲ تیم از پایگاه های بسیج نفت از ۱۴تا ۳۰ آذر ۹۵ برگزار می شود.

سرپرست اجرایی این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: در این مسابقات تیم های پایگاه های بسیج نفت و گاز گچساران در قالب دو گروه ۱۲ تیمی با هم به رقابت می پردازند و در تاریخ اول بهمن ۹۵ مسابقه فینال این رقابت ها برگزار خواهد شد.

محمدرضا یزدانشناس تصریح کرد: این مسابقا با هدف سلامتی روحی و جسمی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و ایجاد محیطی پرنشاط در میان پرسنل برنامه ریزی و اجرایی می شود.

وی افزود: این مسابقات با مشارکت بسیج و امور ورزش نفت و گاز گچساران برنامه ریزی شده و هرساله در میان پایگاه های بسیج این شرکت برگزار می شود.