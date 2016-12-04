تشریح جزئیات کشف اجساد کوهنوردان در ارتفاعات البرز

داوود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملیات امداد و نجات کوهنوردان گرفتار در ارتفاعات استان، اظهار کرد: روستای «انگوران» مقصد کوهنوردان گرفتار در برف بوده است.

وی تعداد کوهنوردان گرفتار در ارتفاعات البرز را پنج نفر اعلام کرد و گفت: این پنج نفر مسیر کوه‌پیمایی خود را از منطقه آزادبر محور کرج - چالوس آغاز کرده بودند.

رجبی با تأکید بر اینکه سه نفر از کوهنوردان به‌ دلیل برف سنگین و سرمای شدید جان باختند، گفت: دو نفر به دلیل سرما و یک نفر دیگر به دلیل سقوط از کوه جان باختند.

معاون امداد و نجات جمعت هلال‌احمر استان البرز اضافه کرد: روز گذشته خبر مفقود شدن کوهنوردان به ایستگاه جمعیت هلال‌احمر استان البرز مستقر در روستای شهرستانک اعلام شد.

وی تاریکی هوا و شرایط نامساعد جوی را دلیل توقف عملیات امداد و نجات در روز گذشته اعلام کرد .

رجبی با تأکید بر اینکه کوهنوردان به دلیل نداشتن تجهیزات مناسب دچار مشکل شدند، گفت: صعب‌العبور بودن منطقه باعث شد که امداد هوایی درخواست کنیم و بالگرد سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر به منطقه اعزام و اجساد کوهنوردان منتقل شد.