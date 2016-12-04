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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۴۸

معاون درمان بیمارستان امام ارومیه:

وضعیت فرهنگیان مصدوم واژگونی مینی بوس ارومیه مطلوب است

وضعیت فرهنگیان مصدوم واژگونی مینی بوس ارومیه مطلوب است

ارومیه - معاون درمان بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه از مطلوب بودن حال معلمان مصدوم در حادثه واژگونی مینی بوس حامل معلمان ارومیه ای در منطقه صومای برادوست خبر داد.

دکتر علی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مصدومان این حادثه که به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه منتقل شدند در شرایط مطلوبی به سر می برند افزود: از ۲۱ مصدوم این حادثه ۹ نفر مداوا و ترخیص شدند.

ظهر امروز یکشنبه یک دستگاه خودروی مینی بوس حامل فرهنگیان منطقه صومای برادوست بر اثر  ترکیدگی لاستیک واژگون شد.

در این حادثه ۲۱ فرهنگی مصدوم و به بیمارستان های امام خمینی (ره) و عارفیان ارومیه اعزام و تحت مداوا قرار گرفتند.

این سانحه حوالی ساعت. ۱۴ و ۴۵ دقیقه ظهر امروز یکشنبه در مابین روستای گلگنی و عمرآباد رخ داد علت اصلی این حادثه ترکیدگی لاستیک مینی بوس عنوان شده است.

در لحظه مخابره خبر مسئولان اداره کل هم اکنون در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه حاضر و در حال رسیدگی به مصدومان هستند.

کد مطلب 3840892

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