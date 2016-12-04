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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۲۲:۰۱

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان:

کشت گیاهان بیابانی در سطح ۱۸۰ هکتار اراضی ملی دامغان آغاز شد

کشت گیاهان بیابانی در سطح ۱۸۰ هکتار اراضی ملی دامغان آغاز شد

دامغان - رئیس اداره منابع طبیعی دامغان از آغاز کشت گیاهان بیابانی در سطح ۱۸۰ هکتار از اراضی بیابانی این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح به منظور جلوگیری از هجوم ماسه های بادی اجرا شده است.

احمد علی بهاور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح طرح کشت گیاهان مقاوم بیابانی در دامغان، توضیح داد: در این شهرستان و به منظور جلوگیری از هجوم ماسه های بادی به منازل مسکونی، جاده ها، اراضی کشاورزی و دیگر زیر ساخت ها در کانون های بحرانی فرسایش بادی کشت گیاهان بیابانی نظیر تاغ، آتریپلکس و قره داغ آغاز شده است.

وی تصریح کرد : پیش بینی می شود حدود ۱۸۰ هکتار از اراضی بیابانی و ماسه ای در مناطق سلطانیه و سرکویر در جنوب شهرستان دامغان زیر کشت گیاهان بیابانی قرار گیرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان با اشاره به اینکه برای کشت گیاهان بیابانی ۲۴۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است، افزود: این شهرستان با دارا بودن ۶۷۱ هزار هکتار اراضی بیابانی و نیمه بیابانی از سال ۱۳۴۸ فعالیت خود را در این بخش آغاز و تاکنون ۵۷ هزار و ۲۰۰ هکتار از این اراضی زیر کشت گیاهان بیابانی قرار گرفته است.

بهاور افزود: اجرای طرح نهالکاری در سطح ۳۸۰ هکتار در مناطق سلطانیه و سرکویر، کنترل هرزآب و بذر پاشی به میزان ۴۵۰ هکتار در منطقه سرکویر و اجرای پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن در مناطق سرکویر و کوه زر از مهمترین اقدامات و فعالیت های واحد بیابان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در طی سه سال گذشته بوده است.

کد مطلب 3840894

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