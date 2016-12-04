برگزاری چهار کارگاه آموزشی تخصصی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، مینو قره بگلو با بیان خبر فوق اظهار کرد: کارگاه آموزشی «آشنایی با علم سنجی» ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره دکتری با هدف آموزش نحوه یافتن مقاله های مورد نیاز برای پیشینه پژوهشی در روز پنجشنبه ۱۸ آذر برگزار می شود .

مدیر پژوهشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز همچنین از برگزاری کارگاه تخصصی «آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی» به منظور ایجاد ارتباط موثر با سایر محققان و همکاری های پژوهشی در تاریخ ۲۵ آذر ماه خبر داد .

وی افزود : جلسه «تشریح چگونگی استفاده از فرصت های مطالعاتی خارج از کشور» برای دانشجویان دکتری با هدف معرفی آئین نامه وزارتی و نحوه اعزام و استفاده بهینه از این مدت در روز یکشنبه ۲۸ آذرماه و نهایتاً کارگاه «آشنایی با چهار پایگاه اطلاعاتی علمی معروف و پورتال کتابخانه» در روز پنجشنبه دوم دی ماه همگی از ساعت ۹ الی ۱۲ قبل ازظهر در پردیس دانشگاه هنر اسلامی تبریزبرگزار می شوند.

قره بگلو اضافه کرد: این کارگاه ها ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه هنر اسلامی تبریز بوده و داری امتیاز گواهی حضور برای شرکت کنندگان می باشد.