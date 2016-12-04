مکان های فرهنگی و هنری در شأن تبریز نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی، صادق نجفی در بازدید از مراحل بازسازی و تعمیر سینما قدس و با حضور در محل حوزه هنری استان آذربایجان شرقی با بیان این مطلب ادامه داد: اما خوشبختانه شاهد فعالیت های فرهنگی هنری حوزه هنری استان هستیم و این ارگان فرهنگی گام های خوبی در زمینه احیای مکان فرهنگی سینما قدس تبریز برداشته است.

وی با بیان اینکه احیای مکان های قدیمی بسیار سخت و دشوار است، افزود: حوزه هنری در این شرایط اقدام به بازسازی و تعمیر و تجهیز سینما قدس نموده است که خود امری مطلوب و پسندیده است و باید حمایت کنیم هر چه زودتر این مجموعه فرهنگی هنری آماده بهره برداری گردد.

نجفی ایجاد گالری ها و سالن های تئاتر و سینما را در تبریز مهم عنوان کرد و گفت: باید زیرساخت های فرهنگی و هنری تبریز را ایجاد کنیم و ارتقا دهیم تا فعالان عرصه فرهنگ و هنر به این مراکز رفت و آمد داشته باشند.

شهردار تبریز در ادامه خاطر نشان کرد: رسالت و وظیفه مهم شهرداری تبریز این است که مکان های فرهنگی را توسعه دهد و در کنار آن مکان های قدیمی فرهنگی و هنری نظیر سینماها را احیا و بازسازی نماید.

در ادامه این بازدید رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی نیز گفت: در حال حاضر مجتمع فرهنگی هنری سوره و پردیس سینمایی قدس ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به لطف خدا در دهه فجر امسال فاز اول این پروژه بزرگ افتتاح خواهد شد.

حسن میلانی افزود: از شاخصه های توسعه هر شهری وجود سینماهای درخور و درشان آن شهر می باشد که متاسفانه تبریز و استان آذربایجان شرقی از این نظر وضعیت مطلوبی ندارد.

وی ادامه داد: حوزه هنری استان در راستای ارتقای شاخصه های فرهنگی استان قدم برمی دارد و بر همین اساس اقدام به بازسازی و تعمیر سینما قدس نمود.

میلانی اضافه کرد: این کار با همکاری و مشارکت شهرداری تبریز انجام می یابد به طوری که تا کنون مساعدتهای خوبی توسط شهرداری تبریز به این امر تخصیص یافته است.