به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس‌جمهور در جلسه عصر امروز هیأت دولت اظهار امیدواری کرد که با توجه به اهمیت راهبردی راه‌آهن و نقش مهم آن در اتصال به کشورهای همجوار، ترانزیت کالا و مسافر، شاهد تحرک بیشتر این بخش باشیم.

دکتر روحانی با تأکید بر لزوم توسعه ریل و گستردگی اتصال آن به مناطق معدنی، بنادر و مراکز صنعتی، این اقدام را برای حفظ محیط زیست و سلامت مردم ضروری دانست.

رییس جمهوری با اشاره به حادثه تلخ تصادف دو قطار و اینکه این اتفاق، یک اتفاق نادر بود، اعتماد مردم به حمل و نقل ریلی را بسیار مهم ارزیابی کرده و اظهار داشت: از اولویت‌های مهم این دولت توسعه ریلی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز بر این اولویت تصریح کرده است.

رییس‌جمهور لزوم جذب سرمایه خارجی را برای توسعه حمل و نقل ریلی مورد تأکید قرار داد و از برنامه راه آهن حومه که گامی مهم در آسایش و تسهیل رفت و آمد مردم در کلان‌شهرها است، حمایت کرد.

روحانی همچنین از سازمان برنامه و بودجه خواست که با حمایت بیشتری این بخش را ساماندهی کند.

سعید محمد زاده از مهر امسال با حکم وزیر راه و شهرسازی به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منصوب شده بود. وی پیش از آن نیز به عنوان معاون فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در شرکت راه‌آهن مشغول فعالیت بود.

گفتنی است در پی حادثه ریلی پنجم آذرماه و برخورد قطار سمنان - مشهد با قطار تبریز - مشهد در ایستگاه هفت‌خوان بین سمنان و شاهرود متاسفانه 49 نفر از مسافران جان خود را از دست دادند و محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه آهن ضمن عذرخواهی از مردم، از سمت خود استعفا کرد.