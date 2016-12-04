شورای شهر تبریز با لایحه کمک مالی به تراکتورسازی مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه شورای شهر تبریز جلسه علنی هفتگی خود را برگزار کرد و طی آن اعضای این شورا با لایحه کمک ۲۰۰ میلیون تومانی به باشگاه تراکتورسازی مخالفت کردند.

لازم به یادآوری است که لایحه دو فوریتی شهرداری تبریز برای کمک به تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بعداز رای نیاوردن در صحن علنی شورا در هفته گذشته به کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز ارجاع شده بود که امروز این لایحه دوباره رای نیاورد.

گفتنی است عدم تسویه حساب با لوپز بازیکن پرتغالی سابق تراکتورسازی باعث شده تا کمیته استیناف به تیم تراکتورسازی اولتیماتوم دهد و این تیم در معرض خطر کسر امتیاز قرار گیرد، برای همین کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز در تلاش است تا با پرداخت این مبلغ بدهی تیم فوتبال تراکتورسازی پرداخت شود.