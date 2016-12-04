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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۲۴

شورای شهر تبریز با لایحه کمک مالی به تراکتورسازی مخالفت کرد

شورای شهر تبریز با لایحه کمک مالی به تراکتورسازی مخالفت کرد

تبریز - شورای شهر تبریز با لایحه کمک مالی به باشگاه تراکتورسازی برای پرداخت بدهی فلاویو لوپز بازیکن سابق این تیم مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه شورای شهر تبریز جلسه علنی هفتگی خود را برگزار کرد و طی آن اعضای این شورا با لایحه کمک ۲۰۰ میلیون تومانی به باشگاه تراکتورسازی مخالفت کردند.

لازم به یادآوری است که لایحه دو فوریتی شهرداری تبریز برای کمک به تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بعداز رای نیاوردن در صحن علنی شورا در هفته گذشته به کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز ارجاع شده بود که امروز این لایحه دوباره رای نیاورد.

گفتنی است عدم تسویه حساب با لوپز بازیکن پرتغالی سابق تراکتورسازی باعث شده تا کمیته استیناف به تیم تراکتورسازی اولتیماتوم دهد و این تیم در معرض خطر کسر امتیاز قرار گیرد، برای همین کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز در تلاش است تا با پرداخت این مبلغ بدهی تیم فوتبال تراکتورسازی پرداخت شود.

کد مطلب 3840905

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    نظرات

    • مهدی از تبریز IR ۰۰:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
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      پاسخ
      چندین ساله محله ما به دلیل نداشتن آسفالت پاره و شکسته شرمنده آژانسها و مهمانها هستیم حالا چرا شورای شهر باید 200میلیون تومان بیزبان رو تقدیم یه تیم فوتبال کنه که منفعتی برای ما نداره.متولیان تیم تراکتورسازی یا امتیازشو واگذار کنند و یا از جیب مبارک هزینه کنند.هر هزینه ای از سوی شهرداری که برای این تیم میشه بنده از طرف خودم به عنوان یه شهروند بومی تبریز حلال نمیکنم مسئولین و متولیانشو.

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