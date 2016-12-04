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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۲۹

اخبار نبرد موصل؛

آزادی ۲۴ روستا در کرانه چپ موصل توسط نهاد مبارزه با تروریسم عراق

آزادی ۲۴ روستا در کرانه چپ موصل توسط نهاد مبارزه با تروریسم عراق

فرماندهی عملیات قادمون یا نینوا اعلام کرد که نیروهای نهاد مبارزه با تروریسم عراق تاکنون ۲۴ روستا را در کرانه چپ موصل آزاد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای امنیتی عراق در جریان عملیات آزادسازی موصل دستاوردهای بیشتری کسب کردند.

در همین راستا، فرماندهی عملیات قادمون یا نینوا اعلام کرد که نیروهای عراقی روستاهای جدیدی را آزاد کردند و برای آزاد کردن دیگر مناطق در کرانه چپ موصل و الشرقاط به پیشروی های خود ادامه می دهند.

فرماندهی عملیات قادمون یا نینوا در ادامه تصریح کرد: نیروهای نهاد مبارزه با تروریسم عراق تاکنون ۲۴ روستا را در کرانه چپ موصل آزاد کرده اند.

گفتنی است، پیش از این نیز نیروهای ارتش عراق در جریان پیشروی های گسترده خود در نبرد با تکفیریهای داعش در شهر موصل، بر چهار روستای دیگر در شمال این شهر مسلط شدند.

کد مطلب 3840906

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