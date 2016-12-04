اقتصاد حوزه نشر وضعیت خوبی ندارد/ سرانه خرید کتاب چندان بالا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی غروب یکشنبه در خلال بازدید از نگارخانه سیمرغ سمنان در جمع خبرنگاران، ضمن اشاره به وضعیت نامناسب حوزه نشر از لحاظ اقتصادی، ابراز داشت: بنا بر توافق های صورت گرفته در هیئت دولت و سطح وزارتخانه تا پیش از تقدیم لایحه بودجه سال آتی، قرار بر افزایش ۲۵درصدی بودجه کتاب در سال آتی بود اما اینکه در نهایت چه چیزی تقدیم مجلس شد را بنده در جریان نیستم.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون اقتصاد نشر شرایط خوبی را نمی گذراند این را ما نیز می پذیریم، تصریح کرد: اما اینکه برخی از این وضعیت به مثابه خزان فرهنگ در کشور نام می برند، خیر اینگونه نیست چرا که نشر تنها یک بخش از فرهنگ است که امیدواریم مشکلات این بخش نیز به خوبی برطرف شود.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر عوامل رکود حوزه نشر نیز گفت: دلایل زیادی عامل این امر بودند که از جمله آن قطع سوبسید کاغذ از سال ۸۶ بود که با افزایش دلار همزمان شد و بسیاری از ناشران در این باره متضرر شدند.

صالحی بیان داشت: امروز باید در نظر داشت که در حوزه اقتصاد، مصرف کالاهای فرهنگی و سرانه خرید کتاب چندان بالا نیست به طبع عواملی مانند رکود نشر، قیمت کاغذ، افزایش بهای دلار و ... بر قدرت خرید مردم اثرگذار بوده است و در این بین تمامی کالاهای فرهنگی از جمله کتاب تحت تاثیر قرار گرفته اند و این امری است که نباید آنرا انکار کرد.

وی با بیان اینکه اندیشه هایی در حوزه صنعت نشر صورت گرفته که امیدواریم بتواند مشکلات این حوزه را کاهش دهد، افزود: با توجه به رکود قتصادی کشور باید گفت که حوزه نشر نیز از این وقایع بی تاثیر نبوده لذا تفاوت در سرمایه در گردش مالی جاری در اقتصاد نشر، دارای گردش بالایی نیست و به طبع جریان رکود تاثیرات بیشتری را در این حوزه بر جای خواهد گذاشت که امیدواریم بتوانیم در آینده جلوی متضرر شدن حوزه نشر را بگیریم.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در سال جاری رخدادهای خوبی در حوزه نشر رقم خورده که نوید روزهای روشن در این حوزه را می دهد، گفت: یکی از مهمترین این خبرها، نشر ۴۷هزار عنوان کتاب در هشت ماهه سال جاری است.

صالحی درباره وضعیت نشر در استان هایی مانند سمنان نیز، توضیح داد: خوشبختانه در حوزه تولید کتاب در این استان فعالیت های خوبی را شاهد هستیم و مولفان و ناشران بسیار خوبی مشغول به کار هستند.