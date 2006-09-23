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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۰

كارشناس مشاوره :

افزايش فاصله سن بلوغ تا زمان تاهل جوانان بروز آسيب هاي اجتماعي را دامن مي زند

افزايش فاصله سن بلوغ تا زمان تاهل جوانان بروز آسيب هاي اجتماعي را دامن مي زند

يك كارشناس مشاوره معتقد است: بر اساس مطالعات انجام شده ، كاهش سن بلوغ در نوجوانان و به دنبال آن افزايش فاصله سن بلوغ تا زمان تاهل آنان ، عامل موثري در افزايش آسيب هاي اجتماعي و تبعات ناشي از آن در جامعه است.

دكتر عليرضا عراقيه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: با توجه به اينكه ويژگي هاي سنين نوجواني با بلوغ آغاز مي شود و با در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي و سرعت تكامل جسمي و روحي فرد در اين سنين ، مطالبه حقوق فردي و نيز جستجو براي يافتن هويت زندگي از سوي يك نوجوان امري بديهي تلقي مي شود.

به اعتقاد وي ، نوجواني دوره انتقال است و بايد به سلامت سپري شود در اين سنين بروز تحولات جسمي و روحي سريع موجب بي سر و ساماني رواني ، افزايش تمايلات رواني به جنس مخالف ، استقلال طلبي ، تقويت قدرت تخليل و بي ثباتي عاطفي مي شود. علاوه بر اينكه مطالعات روانشناسان در زمينه روانشناسي نوجوانان گواه اين مطلب است كه احساسات شديد ، دوستي هاي افراطي و گرايشات مذهبي ، حقيقت جويي و آرمان گرايي ، از مهم ترين عوامل بروز پديده بلوغ در ميان نوجوانان است.

عراقيه با اشاره به كاهش سن بلوغ در نوجوانان تصريح كرد: توسعه كمي و كيفي رسانه هاي گروهي و وسايل ارتباطات جمعي نظير تلويزيون ، سينما ، ماهواره ها در كشور و نيز عوامل فرهنگي و تغيير روال هاي تغذيه اي باعث مي شود كودكان ما زودتر از سن بلوغ به خصوصيات سني نوجواني آگاه شده و بلوغ جسمي زودتري داشته باشند اما متاسفانه اين پديده با كاهش سن بلوغ عاطفي و شناختي در نوجوانان همراه نبوده است.

به اعتقاد وي ، در راستاي افزايش فاصله بلوغ جنسي افراد تا زمان متاهل شدن ، افزايش مشكلات اقتصادي و فرهنگي موجود در خانواده ها موجب شده تا امروزه آسيب هاي اجتماعي و تبعات ناشي از آن در جامعه رشد فزون تري نسبت به قبل داشته باشد.

وي با برشمردن سه عامل فردي ، محيطي و خانوادگي براي يافتن شناخت كافي نسبت خصوصيات سني نوجوانان دختر و پسر در كشورمان ، اظهار داشت: نوجواني سن ماجراجويي بوده و هر موضوعي مي تواند براي نوجوان سئوال برانگيز باشد اما بايد توجه داشت كه نا آشنا بودن نسبت به عواقب كارها و نيز عدم مهارت كافي براي گذران زندگي در ميان اكثر نوجوانان موجب مي شود تا پديده هايي چون فرار از خانواده ، اعتياد و رفتارهاي نابهنجاري اجتماعي بروز پيدا كند بنابراين والدين داراي فرزنداني در سنين نوجواني بايد آگاهي خود را نسبت به ويژگي هاي سني و رفتاري نوجوان خود افزايش داده و در اين زمينه از مشاوره هاي متخصصين اين امر بهره گيرند.

اين متخصص علوم تربيتي همچنين به والدين توصيه كرد: وقتي فرزندان به سن بلوغ جسمي مي رسند ، رشد بلوغ عقلي آنان نيز بايد از سوي والدين دنبال شود ، چرا كه بلوغ عقلي و عاطفي در اين سنين داراي ارزش زيادي بوده و هر گونه نقص و كمبود در رشد آن ممكن است اثرات نامطلوبي بر زندگي نوجوان در آينده داشته باشد.

به گفته وي ، با توجه به اينكه بلوغ عقلي با رسيدن نوجوان به سن 18 سال انجام نمي شود. بنابراين هدايت نوجوانان براي داشتن يك زندگي كامل و اداره صحيح آن در آينده بايد از سوي خانواده ها و مسئولان تربيتي كشور به طور جدي پيگيري شود. زيرا اكثر نوجوانان ما فاقد هر گونه مهارت هاي زندگي بوده و در بيشتر مواقع نسبت به نحوه برخورد با افراد در موقعيت هاي اجتماعي آگاهي كافي ندارند.

عراقيه اضافه كرد: بر اساس تحقيقات صورت گرفته در خانواده هايي كه آستانه تحمل در مقابل تعارضات خانوادگي بسيار پايين است آسيب هاي رفتاري نوجوانان بيشتر بروز پيدا مي كند.

وي ادامه داد: علاوه بر اين بي توجهي و نيز كمبود محبت والدين نسبت به فرزندان بويژه نوجوانان، وجود اختلاف ميان والدين، درگيري هاي لفظي ميان والدين و فرزندان، طلاق، اعتياد والدين و بروز رفتارهاي نابهنجار و تعارضات رفتاري از سوي والدين موجب كاهش نظارت صحيح والدين شده و به اين ترتيب بلوغ عاطفي و رواني نوجوانان آنطور كه بايد و شايد رشد پيدا نكرده و تبديل به عقده هاي رواني در نوجوان خواهد شد.

كارشناس مشاوره در پايان يادآور شد: بخش اعظم مشكلات دروني خانواده ها ناشي از عدم رشد فرهنگي و نيز وجود مشكلات اقتصادي در خانواده هاست لذا مسوولان كشور براي رشد و پرورش صحيح نيروي جوان، بايد تدابيري كاربردي تر نسبت به گذشته، براي كاهش اينگونه مشكلات و جلوگيري از افزايش آسيب هاي اجتماعي در جامعه بينديشند.

کد مطلب 384091

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