افزايش فاصله سن بلوغ تا زمان تاهل جوانان بروز آسيب هاي اجتماعي را دامن مي زند

دكتر عليرضا عراقيه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: با توجه به اينكه ويژگي هاي سنين نوجواني با بلوغ آغاز مي شود و با در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي و سرعت تكامل جسمي و روحي فرد در اين سنين ، مطالبه حقوق فردي و نيز جستجو براي يافتن هويت زندگي از سوي يك نوجوان امري بديهي تلقي مي شود.

به اعتقاد وي ، نوجواني دوره انتقال است و بايد به سلامت سپري شود در اين سنين بروز تحولات جسمي و روحي سريع موجب بي سر و ساماني رواني ، افزايش تمايلات رواني به جنس مخالف ، استقلال طلبي ، تقويت قدرت تخليل و بي ثباتي عاطفي مي شود. علاوه بر اينكه مطالعات روانشناسان در زمينه روانشناسي نوجوانان گواه اين مطلب است كه احساسات شديد ، دوستي هاي افراطي و گرايشات مذهبي ، حقيقت جويي و آرمان گرايي ، از مهم ترين عوامل بروز پديده بلوغ در ميان نوجوانان است.

عراقيه با اشاره به كاهش سن بلوغ در نوجوانان تصريح كرد: توسعه كمي و كيفي رسانه هاي گروهي و وسايل ارتباطات جمعي نظير تلويزيون ، سينما ، ماهواره ها در كشور و نيز عوامل فرهنگي و تغيير روال هاي تغذيه اي باعث مي شود كودكان ما زودتر از سن بلوغ به خصوصيات سني نوجواني آگاه شده و بلوغ جسمي زودتري داشته باشند اما متاسفانه اين پديده با كاهش سن بلوغ عاطفي و شناختي در نوجوانان همراه نبوده است.

به اعتقاد وي ، در راستاي افزايش فاصله بلوغ جنسي افراد تا زمان متاهل شدن ، افزايش مشكلات اقتصادي و فرهنگي موجود در خانواده ها موجب شده تا امروزه آسيب هاي اجتماعي و تبعات ناشي از آن در جامعه رشد فزون تري نسبت به قبل داشته باشد.

وي با برشمردن سه عامل فردي ، محيطي و خانوادگي براي يافتن شناخت كافي نسبت خصوصيات سني نوجوانان دختر و پسر در كشورمان ، اظهار داشت: نوجواني سن ماجراجويي بوده و هر موضوعي مي تواند براي نوجوان سئوال برانگيز باشد اما بايد توجه داشت كه نا آشنا بودن نسبت به عواقب كارها و نيز عدم مهارت كافي براي گذران زندگي در ميان اكثر نوجوانان موجب مي شود تا پديده هايي چون فرار از خانواده ، اعتياد و رفتارهاي نابهنجاري اجتماعي بروز پيدا كند بنابراين والدين داراي فرزنداني در سنين نوجواني بايد آگاهي خود را نسبت به ويژگي هاي سني و رفتاري نوجوان خود افزايش داده و در اين زمينه از مشاوره هاي متخصصين اين امر بهره گيرند.

اين متخصص علوم تربيتي همچنين به والدين توصيه كرد: وقتي فرزندان به سن بلوغ جسمي مي رسند ، رشد بلوغ عقلي آنان نيز بايد از سوي والدين دنبال شود ، چرا كه بلوغ عقلي و عاطفي در اين سنين داراي ارزش زيادي بوده و هر گونه نقص و كمبود در رشد آن ممكن است اثرات نامطلوبي بر زندگي نوجوان در آينده داشته باشد.

به گفته وي ، با توجه به اينكه بلوغ عقلي با رسيدن نوجوان به سن 18 سال انجام نمي شود. بنابراين هدايت نوجوانان براي داشتن يك زندگي كامل و اداره صحيح آن در آينده بايد از سوي خانواده ها و مسئولان تربيتي كشور به طور جدي پيگيري شود. زيرا اكثر نوجوانان ما فاقد هر گونه مهارت هاي زندگي بوده و در بيشتر مواقع نسبت به نحوه برخورد با افراد در موقعيت هاي اجتماعي آگاهي كافي ندارند.

عراقيه اضافه كرد: بر اساس تحقيقات صورت گرفته در خانواده هايي كه آستانه تحمل در مقابل تعارضات خانوادگي بسيار پايين است آسيب هاي رفتاري نوجوانان بيشتر بروز پيدا مي كند.

وي ادامه داد: علاوه بر اين بي توجهي و نيز كمبود محبت والدين نسبت به فرزندان بويژه نوجوانان، وجود اختلاف ميان والدين، درگيري هاي لفظي ميان والدين و فرزندان، طلاق، اعتياد والدين و بروز رفتارهاي نابهنجار و تعارضات رفتاري از سوي والدين موجب كاهش نظارت صحيح والدين شده و به اين ترتيب بلوغ عاطفي و رواني نوجوانان آنطور كه بايد و شايد رشد پيدا نكرده و تبديل به عقده هاي رواني در نوجوان خواهد شد.

كارشناس مشاوره در پايان يادآور شد: بخش اعظم مشكلات دروني خانواده ها ناشي از عدم رشد فرهنگي و نيز وجود مشكلات اقتصادي در خانواده هاست لذا مسوولان كشور براي رشد و پرورش صحيح نيروي جوان، بايد تدابيري كاربردي تر نسبت به گذشته، براي كاهش اينگونه مشكلات و جلوگيري از افزايش آسيب هاي اجتماعي در جامعه بينديشند.