اظهار بی اطلاعی رئیس جمهور از مصوبه محرمانه/ با کسی تعارف نداریم

عبداله سامری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعتراض نمایندگان مردم خوزستان در مجلس به مصوبه محرمانه ای که موضوع انتقال آب از سرشاخه های کارون را به زاینده رود تصویب کرده بود، انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر تصمیم نمایندگان مجلس برای پیگیری موضوع از طریق رهبری را رد کرد و افزود: این موضوع صحت ندارد، وقتی ما با رئیس جمهور صحبت کردیم، وی گفت که اطلاعی از این نامه ندارد و اجازه دهید آن را پیگیری کنم.

وی با تاکید دوباره بر اینکه در گفته های رئیس جمهور چراغ سبزی برای انتقال آب ندیدم، اظهار کرد: هر جا که ببینیم منافع و حق مردم در خطر است، با کسی شوخی نداریم و قطعا در جهت احقاق حق مردم تلاش می کنیم اما در سخنان رئیس جمهور نشانی از احتمال توافق وی با انجام این کار را ندیدیم ضمن آنکه در نشست اخیر هیئت دولت، رئیس جمهور به برخی از وزرا در رابطه با استان خوزستان حتی پرخاش هم کرده بودند که چرا برای خوزستان کاری انجام نشده است.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعتراض ما هنگامی شدت پیدا کرد که رئیس جمهور از وجود این نامه امضا شده اظهار بی اطلاعی کرد ولی ما به هیچ عنوان این را قبول نداریم که یک رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه بگوید که من خبر ندارم. وی به طور قطع از این نامه خبر دارد.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: صریحا اعلام کردیم که مخالف انتقال آب برای مصرف شرب نیستیم اما تونل بهشت آباد تونلی برای انتقال آب شرب نیست و مصرف صنعتی و کشاورزی دارد، ما اجازه نمی دهیم این اتفاق بیفتد و قرار شد تا دوشنبه هفته آینده در محل معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری جلسه ای برگزار و به طور کلی در این رابطه صحبت شود.

سامری در خصوص طرح موضوع انتقال آب از سرشاخه های کارون از سوی دولت عنوان کرد: دولت این کار را انجام می دهد تا واکنش نمایندگان را ببیند، در دوره نهم دولت این کار انجام داد و دوستان ما در مجلس و حتی بنده با همراهی نمایندگان کهگیلویه و بویر احمد به محل سرشاخه های کارون رفتیم و از نزدیک موضوع را بررسی کردیم و دولت وقتی دید نمایندگان همه متفق القول هستند و احتمالا اگر برنامه ای را بخواهد انجام دهد به ضررش است از این قضیه دست کشید.

وی اضافه کرد: اکنون در دوره دهم نیز به طور مجدد و با توجه به اینکه اکثر نمایندگان فعلی خوزستان دوره اولشان است که به مجلس آمده اند، دولت خواست تا بار دیگر این کار را انجام دهد تا ببیند چه اتفاقی می افتد اما ما پیشتر نیز گفته ایم که اجازه نخواهیم داد این اتفاق رخ دهد، مطمئن باشید اگر دولت بخواهد این کار را انجام دهد و حرف منتخبان مردم در مجلس را گوش ندهد ما نیز برخورد می کنیم و در این رابطه با هیچ کس تعارف نداریم.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچکس نمی تواند بر ما فشار بیاورد و بگوید این کار را انجام ندهید. ما این قضایا را تحمل نمی کنیم و اجازه نمی دهیم این اتفاقات دوباره در خوزستان تکرار شود.

سامری افزود: فراموش نمی کنیم نمایندگان دوره های گذشته که اجازه دادند طرح نیشکر میرازکوچک خان در خوزستان انجام شود و زهابهای این طرح در زمینه های مقابل آن ریخته شد و تمام زمین ها را از بین برد.

وجود و افزایش میزان ریزگردها در خوزستان

وی با بیان اینکه همواره صحبتهای ما ابتدا در مورد آب و در وهله دوم در خصوص ریزگردها خواهد بود، افزود: قائله را خالی از این امر نمی کنیم و به طور قطع در مورد ریزگردها نیز اعتراضات خود را اعلام می کنیم. اگر طی این چند سال در رابطه با ریزگردها صحبتی نکردیم منتظر بودیم تا دولتی ها کاری انجام دهند.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شاهد آن هستیم که متاسفانه صنایع استان خوزستان روز به روز و یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند و به این ترتیب بیکاری جوانان ما رقم می خورد، دوستان به جای آنکه به فکر برجام و غیره باشند، بیایند و از صنایع داخلی حمایت کنند، به جای اینکه وقت را صرف این چیزها کردیم ای کاش تمام این زمان را صرف مسائل داخلی و اقتصادمان می کردیم.

سامری با قدردانی از تلاشها و پیگیریهای مستمر استاندار خوزستان در مباحث مختلف استان تصریح کرد: در هر کجا که پیگیر کارها بودیم همیشه رد پای استاندار در آن زمینه بوده است به خصوص در بحث آب و فاضلاب خوزستان که خوشبختانه نوبخت معاون رئیس جمهور نیز خبر از اختصاص اعتباری برای آب و فاضلاب خوزستان داده که این حاصل تلاشها و همراهی های استاندار خوزستان است که نشان داده در رابطه با حق خوزستانی ها مطالبه گر است.