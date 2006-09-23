بهسازي كليه خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي / توسعه فضاي خوابگاهي براي بهره برداري بيش از 3 هزار دانشجو

دكتر سيد مهدي حسيني خامنه در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از قدمت بالايي برخوردار است و برخي از آنها نيازمند تعميرات اساسي و برخي نيز نيازمند آراستگي بود.

وي افزود: آراسته كردن ظاهر، رنگ آميزي و تكميل تجهيزات از جمله اين فعاليت ها بود كه براي اكثر خوابگاه ها انجام شد.

معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با تأكيد بر اين مسئله كه امسال اين دانشگاه از نظر اسكان دانشجويان مشكلي نخواهد داشت، اظهار داشت: البته به دليل اينكه بيشتر ورودي هاي دانشگاه را دختران تشكيل مي دهد در خوابگاه هاي دختران تراكم بيشتري وجود خواهد داشت.

حسيني خامنه خاطرنشان كرد: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 6 هزار و 800 دانشجو دارد كه از اين ميان حدود 3 هزار دانشجو در خوابگاه بسر مي برند.

معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي افزود: به طور تقريبي 75 درصد ورودي دانشگاه ها را دختران تشكيل مي دهند و نمي توان خوابگاه هاي پسران را نيز تبديل به خوابگاه براي استفاده دختران كرد به همين دليل بايد برنامه اي براي تأمين خوابگاه هاي دختران در طولاني مدت تهيه شود.