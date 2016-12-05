فرهنگ رانندگی در زنجان ازنقطه مطلوب فاصله دارد/رتبه ۲۶اعمال قانون

سرهنگ رمضان آفریدون در گفتگو با خبرنگار مهر به اعمال قانون در استان زنجان اشاره کرد و افزود: براساس آمار ناجا طی شش ماهه سالجاری استان زنجان در بحث اعمال قانون رتبه ۲۶ در سطح کشور را در بین ۳۱ استان کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه رانندگان استان زنجان قانون مدارتر شده اند و پلیس هم مدارای خوبی با رانندگان دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: فرهنگ رانندگی زنجان خوب است ولی از نقطه مطلوب فاصله داردو باید بهتر از این شود.

آفریدون به تقویت فرهنگ رانندگی در استان زنجان اشاره کرد وگفت: باید فرهنگ رانندگی درست در جامعه نهادینه شود چرا که در کاهش تصادفات نقش بسیار اساسی دارد.

وی تاکید کرد: در استان زنجان فرهنگ رانندگی معضل اساسی است بنابراین برای رفع این مشکل تمهیدات لازم اندیشیده شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان تصریح کرد: آموزش نیاز به سرمایه گذاری دارد و می توان بر این امر اذعان داشت که سرمایه گذاری امروز بهتر از خسارت های زیادی است که چندین برابردر آینده به جامعه وارد می شود و در این میان باید به بحث آموزش توجه جدی شود.

آفریدون افزود: فرهنگ ترافیک حلقه مفقوده در استان زنجان است و متاسفانه فرهنگ ترافیک در استان ما ضعف دارد و رفع این مشکل هم نیاز به برنامه ریزی مدون و آموزش از سوی دست اندرکاران حوزه راه ، حمل و نقل و دستگاهای فرهنگی را می طلبد.