اختتامیه نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه «عشق و ایثار» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه عشق و ایثار با حضور هنرمندان و فرهیختگان کشور در راستای اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان شامگاه یکشنبه در گرگان برگزار شد.

رئیس بسیج هنرمندان کشور به‌عنوان نخستین سخنران این جشنواره بابیان اینکه هنر هدیه خداوند به انسان است، گفت: هنر، نردبان صعود است نه وسیله‌ای برای سقوط و تباهی.

غلامرضا منتظری افزود: یک دهه از عمر سازمان بسیج هنرمندان می‌گذرد و امروز به بزرگ‌ترین شبکه هنری، ادبی و مردمی کشور مبدل شده است.

وی بابیان اینکه این سازمان قلمرو نگاهش به پرچم رهبر معظم انقلاب است، گفت: مأموریت این سازمان ارتقای سطح دانش و بینش هنرمندان و تولید آثار ادبی و هنری کشور در تراز انقلاب اسلامی است.

رئیس بسیج هنرمندان کشور افزود: زمانی که عطر دل‌انگیز کنگره چهار هزار شهید گلستان به مشاممان رسید سر از پا نشناختیم بر آن شدیم نقشی در این رخداد ایفا کنیم و تصمیم گرفتیم نخستین اجلاسیه دو هزار شهید هنرمند کشور را به شکل تخصصی برگزار کنیم.

پس از پایان سخنرانی رئیس بسیج هنرمندان کشور از خانواده شهدای هنرمند گل علی فندرسکی، محمدرضا معززی، مالک شیخی، ناصر ابوالقاسمی تجلیل شد. همچنین محمد عرب یکی از چهره‌های فرهنگی استان، محمد اسکندری پیشکسوت تعزیه استان، مسعود امامی تصویربردار و محمدرضا کیوان فر هم در این بخش تقدیر شد.

در ادامه ستار سهرابی قطعه «بهشت گمشده» را برای حاضرین در جمع اجرا کرد.

جمال شورجه، کارگردان برجسته کشور و دبیر برگزاری نخستین جشنواره سراسری فیلم کوتاه عشق و ایثار به‌عنوان سخنران بعدی گفت: تلاش کردیم با حساسیت زیاد نسبت به یادگاران هشت سال دفاع مقدس که تاریخ‌ساز این کشور هستند رشادت‌هایشان را در قالب هنر به تصویر دربیاوریم.

شورجه افزود: فراخوان این جشنواره در تیرماه سال جاری منتشر شد و به دلیل اینکه نخستین دوره این جشنواره بود تعداد آیتم‌های آن را در بخش‌های مستند، داستانی و نماهنگ محدود کردیم.

وی از ارسال ۳۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: ۹۵ اثر در بخش مستند، ۱۵۰ اثر در بخش فیلم داستانی و ۵۰ اثر در بخش نماهنگ ارسال شد که ازاین‌بین ۳۰ اثر در بخش نماهنگ و ۴۰ اثر در بخش داستانی توسط داوران انتخاب و به دور بعدی جشنواره راه پیدا کرد.

دبیر برگزاری نخستین جشنواره سراسری فیلم کوتاه «عشق و ایثار» در رابطه با متن فیلم‌نامه «موسی بن عمران» گفت: مرحوم فرج‌الله سلحشور پرچم‌دار سینمای قرآنی و انقلابی کشور بود و برای نوشتن این فیلم‌نامه ۶ سال زمان گذاشتند و از محققان قرآنی زیادی در نوشتن این فیلم‌نامه بهره بردند.

در بخش دوم اهدای جوایز لوح و جایزه نقدی به داریوش یاری و محمد قانع فرد تهیه کنندگان «فیلم عملیات 747»، سید مهدی حسینی تهیه‌کننده فیلم «قرمز»، روح‌الله اکبری تهیه‌کننده فیلم «برای هانا»، نقی نعمتی تهیه‌کننده فیلم «ننه هما»، محمد اسماعیلی کارگردان «عملیات ۷۴۷»، روح‌الله اکبری فیلم‌نامه «برای هانا»، محمد اسماعیلی برای تصویربرداری «عملیات ۷۴۷»، بابک مجیدی در بخش بهترین ایده برای فیلم «کلاغ‌پر» و سیامک احصائی در بخش بهترین بازیگر مرد برای فیلم «عملیات ۷۴۷» رسید.

در بخش سوم اهدای جوایز هم مرتضی راوش تهیه‌کننده «روز ماندگار»، پژمان ذهاب کارگردان نماهنگ «پروانه‌ها»، مرتضی مقدس تهیه‌کننده فیلم «یادها»، علی شهابی برای مستند «نخل‌ها ایستاده می‌میرند»، سحر حسن‌زاده برای مستند «مرجان حاجی»، مسعود امامی برای مستند «چریک» لوح تقدیر و جایزه نقدی را به خود اختصاص دادند.

در ادامه هم جمشید جم ترانه «یار دبستانی من» را برای حضار اجرا کرد.

جم در رابطه با تولید این اثر گفت: یار دبستانی من در شرایطی خوانده شد که خیلی‌ها قصد مصادره آن را داشتند اما من به هر شکلی بود آن را خواندم.

وی افزود: ما باید به جایگاه موسیقی آن‌طور که شایسته است نگاه کنیم و به‌ضرورت آن در جامعه توجه کنیم؛ همان‌طور که امروز دشمن با این سلاح به جنگ ما آمده است ما هم با همین سلاح به جنگشان رویم.

اجرای «ذکر خنجر» و نمایش نماهنگ «پروانه ها » هم برنامه پایانی این جشنواره بود.