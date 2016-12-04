دانش آموزان معلول در خرمشهر و آبادان به دبیرستان نمی روند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم سپندار شامگاه یکشنبه در جشن روز جهانی معلولان در مجتمع فرهنگی و هنری خلیج فارس خرمشهر اظهار کرد: در خرمشهر برای معلولان تنها در مقطع ابتدایی مدرسه وجود دارد و در آبادان نیز یک مدرسه در مقطع راهنمایی(متوسطه اول) وجود دارد و جای تاسف است که در خرمشهر و آبادان که مهد دفاع مقدس است دبیرستان برای معلولان وجود نداشته باشد.

وی افزود: این دانش آموزان حق ادامه تحصیل دارند در سایر شهرستان ها در مقطع دیپلم، کاردانی و کارشناسی تحصیل می کنند.

نماینده انجمن معلولان در خرمشهر و آبادان از مسئولان خواست با احداث دبیرستان این معلولان را در رسیدن به خودکفایی و پیشرفت یاری کنند.

سپندار از تحت حمایت نبودن خانواده هایی با چند معلول در خرمشهر و آبادان به عنوان دیگر مشکل مهم این قشر یاد کرد و گفت: قانون گذار تعیین کرده برای خانواده هایی با بیش از یک معلول منزل تهیه شود اما انجام این امر مستلزم دلسوزی و وقت و هزینه است.

وی ادامه داد: در خرمشهر و آبادان مشاهده می شود خانواده هایی با وجود داشتن دو تا سه معلول در شرایط بسیار بدی به سر می برند و اکثر آنها از قشر کم درآمد جامعه هستند که می طلبد مورد عنایت بیشتر قرار گیرند.

سپندار همچنین با بیان اینکه در سطح دو شهرستان خرمشهر و آبادان تنها یک پزشک طرف قرارداد با بهزیستی وجود دارد، عنوان کرد: بر معلولان به خصوص معلولان ذهنی و خانواده هایی با بیش از دو معلول، هزینه درمانی بسیاری تحمیل می شود که وسیله ای برای تامین آن ندارند.

نماینده انجمن معلولان در خرمشهر و آبادان با تاکید بر اینکه کمک به خانواده های دارای معلول یا معلولان، منحصر به پرداخت کمک های مادی نیست، توضیح داد: می توان با ایجاد غرفه ها و یا بازارهایی در سطح شهر برای افراد معلول توانمند معلولان را مشغول به کار کرد.

وی ادامه داد: این خوداشتغالی بخشی از هزینه های افراد را تامین می کند و هم زمینه استقلال آنها را فراهم می کند.

سپندار از وجود حدود ۵۰ هنرآموز معلول دارای مدرک فنی و حرفه ای در مراکز توانمندسازی خرمشهر خبر داد و گفت: در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی بالای ۱۵ سال اروند ۳۶ نفر در رشته های معرق، مشبک و فرش بافی و ۱۵ تا ۲۰ نفر نیز در رشته های مرکز اوج طلوع خرمشهر در رشته های معرق، فرشینه و گل سازی و سرویس نگه داری خودرو دارای مدرک فنی و حرفه ای هستند که می توان جایگاهی برایشان در نظر گرفت تا دست نیازبه سوی کسی دراز نکند.

نماینده انجمن معلولان در خرمشهر و آبادان همچنین از نبود امکانات ورزشی برای قشر معلول و کم توان ذهنی و حرکتی دو دو شهرستان خرمشهر اشاره کرد و ادامه داد: معلولان در خرمشهر و آبادان امکانات ورزشی، زمین ورزشی، مربی ورزشی و حتی لباس ورزشی ندارند و باید این امکانات در اختیار آنها گذاشته شود بتوان خودباوری و رشد را در آنها افزایش داد و از افسرده شدن آنها جلوگیری کرد.

وی با اشاره به خدمات سازمان منطقه آزاد اروند از دیگر نهادها نیز خواست در راستای کمک به معلولان ورود کنند و پیشنهاد تاسیس مجتمع معلولین در منطقه اروند را داد.

سپندار در پایان بیان کرد: اگر یک محل برای تمام معلولان در نظر گرفته شود، می توان تمام امکانات را به میزان مساوی در میان معلولان تقسیم کرد و از این امکانات برای بالا بردن آگاهی و علم آنان بهره برد.