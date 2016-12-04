جعبه سیاه بالگرد سقوط کرده در دریای خزر کشف شد

سید خالق سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیدا شدن جعبه سیاه بالگرد سقوط کرده در دریای خزر خبر داد و اظهار داشت: این بالگرد برای امدادرسانی به یکی از پرسنل شاغل در سکوی نفتی اعزام شده بود و پس از فرود موفقیت آمیز و آماده شدن سرنشینان برای انتقال مصدوم که دچار عارضه قلبی شده بود، به پرواز درآمد اما اندکی بعد سقوط کرد.

وی افزود: شامگاه یکشنبه جعبه سیاه این بالگرد در دریای خزر به همراه دم، بال و تکه‌هایی از هواپیما پیدا شده اما هنوز خبری از اجساد مفقود شده نیست.

وی با حضور در سکوی حفاری شمال از نزدیک پیگیر آخرین وضعیت مفقودین حادثه سقوط بالگرد شد.

سجادی، نماینده عالی دولت در شهرستان با حضور در محل حادثه، جست و جوی تیم غواصی را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: تیم غواصی و تیم نجات غریق شهرستان جست‌وجو برای یافتن اجساد را ادامه می‌دهند.

چند روز از حادثه دلخراش سقوط بالگرد نفت خزر و جان‌باختن ۵ سرنشین آن در دریای خزر می‌گذرد و با توجه به متلاشی شدن بالگرد، هنوز اجساد به طور کامل کشف نشدند و ده‌ها تیم غواصی در جست‌وجوی پیکر دو قربانی مفقود شده، هستند.