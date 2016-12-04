نمادهای انقلاب اسلامی توسط هنرمندان برجسته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو شامگاه یکشنبه در آیین اختتامیه جشنواره سراسری فیلم کوتاه «عشق و ایثار» که در گرگان برگزار شد، گفت: هنر زبان زیبای ارائه است و آغازگر هنر خداوند بوده بهگونهای که انسانها با روشهای مختلف این زیباییها را به نمایش درمیآورند.
وی بابیان اینکه هنرها و ارزشها باهم در تضاد نیستند، اظهار کرد: ما همانگونه که به شهدا بدهکاریم به هنرمندان هم بدهکار هستیم چراکه بسیاری از این هنرمندان با شهدا در یک خط طولی حرکت کردهاند و احیاگر راه ایثار و شهادت شدهاند.
صادقلو بابیان اینکه ما درزمینهٔ نمادهای انقلابی کوتاهی کردیم، گفت: ما در جریان انقلاب افراد زیادی داریم که میتوانند تبدیل به مدل انقلابی شوند همانگونه که فیدل کاسترو تبدیل به یک مدل انقلابی در کشورش شد.
استاندار گلستان اظهار کرد: در جریان دفاع مقدس مدلهای بزرگی وجود دارد که باید با زبان نرم و زیباترین ابزار یعنی هنر آن را به روی صحنه بیاوریم و باید گفت افرادی که در مقابل جریان ایثار حرکت میکنند در اشتباه هستند.
وی حادثه کربلا را اولوالعزم تاریخ حوادث تاریخ دانست و گفت: مدیریت کربلا بنیان آن را تبدیل به فلسفه کرد و انقلاب اسلامی هم حادثه اولوالعزم تاریخ معاصر است.
صادقلو افزود: فیلم و سینما که توسط هنرمندان خلقشده و آثاری که در راستای ایثار و شهادت ساختهشده است یک جریان مکتب سازی را به راه انداخته است.
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