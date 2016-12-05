۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۸:۱۰

مطالعات نشان می دهد؛

سیگار الکترونیکی به لثه ها آسیب می رساند

طبق نتایج یک مطالعه جدید، سیگارهای الکترونیکی می توانند به اندازه سیگارهای عادی برای لثه ها و دندان ها مضر باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه رچستر نیویورک، در آزمایشات لابراتواری، بافت لثه یک فرد غیرسیگاری را در مقابل بخارات سیگار الکترونیکی قرار دادند.

عرفان رحمان، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما نشان دادیم زمانیکه بخارات ناشی از سیگارهای الکترونیکی می سوزنند، موجب می شود سلول ها پروتئین های التهابی آزاد نمایند. در مقابل این پروتئین ها موجب ایجاد تنش در درون سلول ها می شوند و با بروز اسیب و صدمه، می توانند منجر به بیماری های گوناگون دهانی شوند.»

به گفته رحمان، «میزان و تعداد دفعات کشیدن این نوع سیگار میزان اسیب به لثه ها و حفره دهان را تعیین خواهد کرد.»

محققان همچنین دریافتند مواد شیمیایی معطر مورداستفاده در سیگارهای الکترونیکی در آسیب به سلول های دهان نقش دارند.

فواد جواد، عضو تیم تحقیق، نیز در این باره می گوید: «باید به خاطر بسپاریم که سیگار الکترونیکی حاوی نیکوتین است که در بروز بیماری لثه نقش دارد.»

