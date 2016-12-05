خبرگزاری مهر - گروه استانها - زینب تجمع: شهرستان کنگان در سالهای اخیر با روند رشد جمعیتی بالایی روبرو بوده است و شاهد جهشی در جمعیت این شهرستان هستیم و متناسب با این رشد جمعیت، بایستی امکانات و زیرساختها نیز توسعه یابد.
تاکسی به عنوان یکی از زیرساختهای حمل و نقل عمومی از نیازهای ضروری است و در شهر کنگان نیز شاهد استقرار تاکسیهای متعدد از جمله تاکسی شهری، بین شهری، تاکسی تلفنی هستیم و اخیرا نیز تاکسی بیسیم در کنگان راهاندازی شده و خدماتدهی میکند.
علیرغم اینکه شهرستان کنگان در بسیاری از امکانات و زیرساختها نسبت به جمعیت خود با کمبود روبرو است، ولی در زمینه استقرار تاکسی شاهد ازدحام تاکسیها هستیم که بیش از نیاز این شهر است و این موضوع باعث نارضایتی برخی از تاکسیداران شده است.
شکل گرفتن تاکسی بیسیم در شهر کنگان شاید بیشتر از آن که برای مردم شهر و مسافران درونشهری حائز اهمیت باشد، مورد توجه تاکسیرانان شهری و به ویژه تاکسیتلفنیها بوده است.
این اتفاق میتواند نشاندهنده تحولی در سیستم تاکسیرانی و ایجاد فضای رقابتی سالم در این حوزه باشد و از طرفی هم برای صنف تاکسیتلفنیها تهدیدی جدی به شمار میآید که در صورت عدم مدیریت آن به طور صحیح میتواند به بحران برای قشر زیادی از مردم شاغل در این دو بخش مبدل شود.
تاکسیداران کنگان نیازمند حمایت
یکی از تاکسی داران کنگان با بیان اینکه آیا تاکسی بیسیم ایجاد شده در شهر کنگان با نگاه کارشناسی اجازه فعالیت یافته است، افزود: ما در این خصوص متضرر شدهایم و بایستی یک نهاد حمایت کننده مشکل ما را حل و فصل کند.
پیک رفتار ادامه داد: ما طوماری اعتراضی به همراه ۲۵۰ امضای رانندههای تاکسی ضمیمه کرده و تقدیم شورا اسلامی شهر و فرمانداری شهرستان کنگان کردهایم.
وی با بیان اینکه ما موافق خدماترسانی به همشهریان و حتی ایجاد رقابت سالم هستیم و از این امر استقبال میکنیم، افزود: باید شرایط و قوانینی نظیر (تایید رانندگان توسط نهادهای نظامی و امنیتی، خودروهای یک دست و غیر فرسوده(برای تاکسی بیسیم) و ... که بر ما حاکم است بر این مجموعه نیز اعمال شود و مسئولین نیز باید پیگیر این اتفاق باشند.
تعداد تاکسیتلفنیهای کنگان بیش از نیاز شهر است
وی تعداد تاکسیتلفنیهای شهر کنگان را بیش از نیاز شهر دانست و ابراز داشت: هم اکنون قریب به ۲۷ تاکسیتلفنی در شهر کنگان مشغول فعالیت هستند و اضافه شدن تاکسی بیسیم با تعداد زیاد تاکسی در سطح شهر هم تهدیدی برای اشتغال تاکسیتلفنیها محسوب شده و نگاه بومیگرایی به بحث اشتغال را نیز زیر سوال برده است.
پیک رفتار افزود: همچنین تاکسی بیسیم با سیاست افزایش بیاندازه تعداد رانندگان و هزینه پایینتر کرایه نسبت به مصوبه تاکسیرانها (که با این شرایط باید تاکسیمتر نصب میکردند) به دنبال جلب اقبال عمومی است و متاسفانه نظارتی بر آن نبوده است.
لزوم حمایت از تاکسی بانوان
یکی از صاحبان تاکسی بانوان نیز در این خصوص گفت: قریب به ۱۵ سال است که خدمت صادقانه ای به مردم ارائه می کنیم و هیچ کسی از دست ما شاکی نیست و اگر مسئولان اجازه دهند با اعتمادی که ایجاد شده است میتوان آینده خوبی را برای این صنف رقم زد.
راستگو بیان کرد: قبل از حضور تاکسی بی سیم روزی ۱۰۰ زنگ خور آژانس بود و با نرخ مصوب به راحتی امرار معاش می کردیم و خیلی از زنان بد سرپرست و بی سرپرست را مشغول به کار کردیم و انتظار داریم از ما نیز حمایت شود.
تخلف در فعالیت تاکسی بیسیم کنگان
رئیس اتاق اصناف کنگان با اشاره به ماده ۹۱ قانون نظام صنفی اظهار داشت: افرادی که به هر دلیلی پروانه بهرهبرداری از هر سازمان ، شرکت یا وزارتخانهای اعم از حقیقی یا حقوقی برای عرضه خدمات در سطح شهر گرفتهاند، نیاز به پروانه کسب دارند و مشمول قانون نظام صنفی میشوند.
عیسی کرمی با بیان اینکه تاکسی بیسیم که اخیراً فعالیت گستردهای را در شهرستان کنگان آغاز کرده و اعتراضات زیادی را از سوی تاکسیتلفنیها در پی داشته است، افزود: این مجموعه هیچگونه مجوز و پروانه کسبی از مبادی ذیربط اخذ نکرده و از دیدگاه اتاق اصناف دارای مجوز نیست و این خود تخلفی آشکار است.
وی گفت: اعضای کمیسیون نظارت به اتفاق، موافق شدند که متقاضی تاکسی بیسیم پروانه کسب تهیه کند ضمن اینکه پروانه بهرهبرداری دارد.
وی افزود: نگاه ما ایجاد اشتغال برای رونق در بازار و توسعه آن است ولی از طرفی هم اشتغال تاکسیرانها مورد تهدید قرار گرفته است و بایستی این امر بهتر مدیریت شود.
کرمی افزود: کمیسیون نظارت اتاق اصناف برای اخذ پروانه کسب در هر صنفی نه تنها تاکسیتلفنیها رای صادر می کند و همگی تابع قانون و مقرراتی هستیم؛ که به ما ابلاغ میشود و خلاف دستور عمل و مواد قانونی نمی توان عمل کرد.
نمیتوانیم مجوز تاکسی جدید صادر نکنیم
وی با بیان اینکه نمی توان مانند قبل از ایجاد قارچ گونه برخی از صنف ها در شهر جلوگیری کرد، افزود: قوانین صنفی بر اساس شرایط، هر روز تبصره جدیدی می خورد و بهانه هایی نظیر سقف به حد رسیده است، شهر گنجایش نداشته و محدودیت مکانی دارد دلیلی بر پروانه کسب ندادن نمیشود و در صورت صادر نکردن پروانه کسب به دلایل ذکر شده، این امکان را برای متقاضی ایجاد می کند که از اتاق اصناف شکایت کند.
وی افزود: متاسفانه پروانه کسبها نه تنها در صنف تاکسیرانها بلکه در اصناف دیگر نیز از مرز سقف عبور و مشکلاتی ایجاد کرده است.
رئیس اتاق اصناف کنگان گفت: با موجودیت تاکسی بی سیم مخالف نیستیم بلکه اعتراضها را به صورت صنفی عنوان میکنیم و همچنین در منطقهای مانند کنگان که از نظر جمعیتی و مساحتی چندان گسترده نیست وجود سه یا چهار جایگاه در سطح شهر رفع نیاز میکند و شهر اشباع میشود.
کرمی افزود: همچنین نداشتن یک دستورالعمل واحد و مشخص متاسفانه مزید بر علت شده است و اگر دستورالعملی در ابتدای کار وجود داشت دچار مشکل نمیشدیم.
نظارت مستمر بر عملکرد تاکسیها
وی گفت: واحد تاکسیران شهرستان کنگان ضمن ساماندهی و نظارت مستمر بر عملکرد تاکسی بیسیم بایستی تمامی رانندگان را برای تایید صلاحیت برای فعالیت به اماکن عمومی- نظامی معرفی کند که متاسفانه این امر هنوز ابتر مانده و یک نقص بزرگ محسوب میشود.
وی افزود: جذب تعداد زیادی از رانندگان در تاکسی بیسیم با توجه به ظرفیت محدود شهر کنگان بدون نظارت و رعایت هرگونه دستورالعملی صورت گرفته است.
رئیس اتاق اصناف کنگان گفت: درست است که استارت کار، یک خدمترسانی در سطح منطقه بوده است و دیدگاه متولی تاکسی بیسیم مردمی بوده و ما نیز در امری نا خواسته قرار گرفتهایم که هیچ تعمدی در کار نبوده است ولی بعد از اعتراضات این حق اتاق صنف است که پیگیر این موضوع باشد.
امرار و معاش ۳ هزار نفر با تاکسی
رئیس شورای شهرستان کنگان نیز گفت: برای نخستین بار است که در حوزه تاکسی های درون شهری به چنین چالشی برخورد میکنیم و مشکلات و معضلات ایجاد شده در سطح شهر نیز با همفکری و مشورت قابل حل خواهد بود.
طاها دشتی مطلق افزود: حدود سه هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه آژانس امرار معاش میکنند و این امر مستلزم نگاه تخصصی تر برای مدیریت این مجموعه است.
وی با بیان اینکه تاکسی بیسیم طبق قانون به فعالیت خود ادامه دهد ابراز داشت: ادامه داشتن فعالیت تاکسی بیسیم محدود و منوط به ظرفیت و نیاز شهر و نیز عدم ایجاد اختلال در فعالیت تاکسی تلفنی ها است.
خدماتدهی تاکسیها بهروزتر شود
وی افزود: تاکسیتلفنیها نیز باید خدمات خود را بهتر، سریعتر، باکیفیتتر و به روزتر کنند تا ضمن جلب رضایت مردم بتوانند در این خصوص موفق تر عمل کرده و میدان رقابتی سالم را بوجود آورند.مسلماً شهروندان انتخاب بهتر را انجام خواهند داد.
دشتی مطلق با بیان اینکه اتحادیه تاکسی رانی شهر ضعف دارد افزود: متاسفانه شهروندان و تاکسی داران در این خصوص متمایل به همکاری و دریافت مجوزهای لازم از این اتحادیه نیستند.
وی گفت: ما بر اساس قانون حامی افرادی هستیم که مفاد قانون را رعایت کردهاند و باید برای مشکلات این موضوع راهکار مناسب پیدا کرد.
تاکسیهای نابسامان زیادی داریم
اکبر پاریابی رئیس شورای شهر کنگان با بیان اینکه سیستم تاکسیرانی شهر کنگان نیازمند ساماندهی اساسی است، افزود: در شهر تاکسیهای نابسامان زیادی داریم که سرویس مدارس انجام می دهند که اغلب غیر بومی هستند و عضو هیچ مکان یا نهادی نیستند. نه عضو تاکسیتلفنی هستند و نه زیر نظر تاکسی بیسیم فعالیت میکنند و عملا فعالیت آزاد دارند.
پاریابی گفت: تعداد تاکسیهای که آزاد فعالیت میکنند زیاد است و در سازماندهی آنها توسط شهرداری، برای ایجاد امنیت اسناد و مدارک خواسته شده است و برچسبهای شناسایی برای آنها تهیه شده است ولی متاسفانه هیچ دستگاه نظارتی برای مدیریت آنها وجود ندارد.
وی گفت: تاکسی بیسیم با هدف ارائه خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان انجام شده است و در نظر داریم خطوط حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس های خط واحد و ... را نیز برای تسهیل در تردد مردم ایجاد کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر کنگان یاد آور شد: همزمان با گسترش شهر به لحاظ توسعه عمرانی و افزایش جمعیت ، طبیعی است که منطقه نیازمند خدمات رفاهی ویژهتری دارد.
وی افزود: تاکسی بیسیم میتواند یکی از آن خدمات باشد چرا که سهم الوصول است ولی نباید از خاطر ذکر ساخت که تاکسی تلفنی ها نیز هر کدام با سابقه کاری چندین ساله، مدتها است که به مردم خدمات رسانی می کنند و حداقل حق شان این است که به آنها و نظراتشان احترام گذاشته و مواردی را که مطرح می کنند مورد بررسی قرار داد.
