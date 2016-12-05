۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۰

مدیرکل اموراجتماعی استانداری گلستان:

استفاده از هنر در کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر است

گرگان-مدیرکل اموراجتماعی استانداری گلستان در نشست صمیمی با هنرمندان استان گلستان به نقش بی بدیل هنر در کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان، عبدالرضا چراغعلی در نشست صمیمی با هنرمندان استانی، هنر را تأثیرگذارترین ابزار برای فرهنگ‌سازی دانست و گفت: هنر در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار کارآمد است.

وی افزود: هنر از دو منظر فرهنگ‌سازی (تولید محتوا) و نیز نقش‌آفرینی در حوزه آموزش و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌تواند تأثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: آثار هنری به‌ویژه فیلم سینمایی، فیلم‌های کوتاه و تئاتر بستر بسیار مناسبی برای ارائه و انتقال پیام‌ها و مفاهیم مربوط به چالش‌های معضلات جامعه است.

چراغعلی بابیان این نکته که زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی به صدا درآمده، اظهار کرد: متأسفانه یکی از ایرادات ما این است که با مدل سه دهه پیش به سراغ مشکلات امروزی رفتیم که نتیجه‌ای نداشته است.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان ضمن اشاره به این نکته که هرکسی در رسته هنری خاص خودش می‌تواند به کمک جامعه بیاید، افزود: با همراهی و همدلی تمامی هنرمندان می‌توان از آسیب‌های اجتماعی فعلی کاست.

هنر یکی از اصلی‌ترین ابزار پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی است

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان هم در این جلسه از هنر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی یادکرد و گفت: انتقال آموزه‌های رفتاری به‌وسیله ابزار بصری، اصل منطقی و اساسی در روان‌شناسی است که هنرمندان و ارباب هنر می‌توانند در این زمینه نقش رسانی داشته باشند.

قاسم قندهاری افزود: امروزه هنر علاوه بر اینکه به‌عنوان روشی برای بیان و غلبه بر هیجانات و تنش‌های روحی و روانی در جامعه نقش‌آفرینی می‌کند، یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هم محسوب می‌شود.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در خاتمه با تأکید بر نقش قدرتمند رشته‌هایی مانند نقاشی، موسیقی، تئاتر و... در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اضافه کرد: نقاشی خیابانی و تابلوهای مهندسی نیز در انتقال مفاهیم و ارزش‌ها مخصوصاً برای کودکان و نوجوانان جایگاه خاصی برخوردار است.

گفتنی است در این جلسه که هنرمندان شاخص و روسای انجمن‌های هنری استان حضور داشتند هریک از هنرمندان به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

