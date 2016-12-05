به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان، عبدالرضا چراغعلی در نشست صمیمی با هنرمندان استانی، هنر را تأثیرگذارترین ابزار برای فرهنگسازی دانست و گفت: هنر در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار کارآمد است.
وی افزود: هنر از دو منظر فرهنگسازی (تولید محتوا) و نیز نقشآفرینی در حوزه آموزش و کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه میتواند تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: آثار هنری بهویژه فیلم سینمایی، فیلمهای کوتاه و تئاتر بستر بسیار مناسبی برای ارائه و انتقال پیامها و مفاهیم مربوط به چالشهای معضلات جامعه است.
چراغعلی بابیان این نکته که زنگ خطر آسیبهای اجتماعی به صدا درآمده، اظهار کرد: متأسفانه یکی از ایرادات ما این است که با مدل سه دهه پیش به سراغ مشکلات امروزی رفتیم که نتیجهای نداشته است.
سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان ضمن اشاره به این نکته که هرکسی در رسته هنری خاص خودش میتواند به کمک جامعه بیاید، افزود: با همراهی و همدلی تمامی هنرمندان میتوان از آسیبهای اجتماعی فعلی کاست.
هنر یکی از اصلیترین ابزار پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی است
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان هم در این جلسه از هنر بهعنوان یکی از اصلیترین ابزار پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی یادکرد و گفت: انتقال آموزههای رفتاری بهوسیله ابزار بصری، اصل منطقی و اساسی در روانشناسی است که هنرمندان و ارباب هنر میتوانند در این زمینه نقش رسانی داشته باشند.
قاسم قندهاری افزود: امروزه هنر علاوه بر اینکه بهعنوان روشی برای بیان و غلبه بر هیجانات و تنشهای روحی و روانی در جامعه نقشآفرینی میکند، یکی از اصلیترین راهها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی هم محسوب میشود.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در خاتمه با تأکید بر نقش قدرتمند رشتههایی مانند نقاشی، موسیقی، تئاتر و... در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اضافه کرد: نقاشی خیابانی و تابلوهای مهندسی نیز در انتقال مفاهیم و ارزشها مخصوصاً برای کودکان و نوجوانان جایگاه خاصی برخوردار است.
گفتنی است در این جلسه که هنرمندان شاخص و روسای انجمنهای هنری استان حضور داشتند هریک از هنرمندان به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
نظر شما