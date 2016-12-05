کیارش بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه ۵۰۰ مزرعه پرورش ماهی در لرستان وجود دارد اظهار داشت: میزان تولیدات آبزیان در لرستان بیش از ۲۲ هزار تن در سال ۹۴ است.

وی با اشاره به اینکه انتظار داریم که این میزان تولیدات به بیش از ۲۴ هزار تن طی امسال افزایش یابد عنوان کرد: با این وجود با توجه به وجود منابع آبی فراوان در استان زمنیه برای تولید ۵۰ هزار تن آبزیان نیز در لرستان وجود دارد.

مدیر کل شیلات لرستان با بیان اینکه استان لرستان رتبه اول را در بین استان های غیر ساحلی در بحث آبزی پروری به خود اختصاص داده است گفت: همچنین در بحث تکیر بچه ماهی های سردآبی نیز لرستان رتبه نخست را در کشور دارد.

بیرانوند با بیان اینکه در ادامه سخنان خود سرانه مصرف ماهی در لرستان را چهار کیلو گرم برای هر فرد عنوان کرد و گفت: با شیوه های جدیدی مانند برگزاری کارگاههای آموزشی برای خانوارها امیدواریم که سرانه مصرف ماهی را در استان افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه بازارچه آبزیان با حمایت استانداری لرستان راه اندازی می شود گفت: این بازارچه در محل مجموعه شیلات لرستان ایجاد می شود.