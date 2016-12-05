۹۰ میلیارد تومان برای تعمیر سیستم گرمایشی مدارس لرستان نیاز است

محمد چگنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اینکه برای تعمیر سیستم گرمایشی مدارس لرستان نیازمند اعتبارات لازم هستیم اظهار داشت: در این زمینه ما نیاز به ۹۰ میلیارد تومان اعتبار داریم.

وی گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته برای استاندارد سازی تمام سیستم های گرمایشی مدارس لرستان که خودمان نیز تاکید داریم نیاز به رسیدگی واقعی دارند، اعتباری بین ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان نیاز است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با بیان اینکه سه سال است که به صورت مرتب اعتبارات این امر به صورت ویژه دیده می شود گفت: تامین این اعتبار نیز به واسطه درصد مبلغی بوده که بر روی فیش های گاز کشیده می شود که نقد شده است.

چگنی بیان داشت: نوسان قیمت نفتی که ایجاد شده موجب شد که در کار ما برای تعمیر سیستم های گرمایشی مدارس استان خلل ایجاد شود.