مهرداد فتحی بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگارمهر با اشاره زندگی گونه پلنگ ایرانی در لرستان اظهار داشت: این گونه در معرض خطر انقراض قرار دارد.

وی با اشاره به تصویب قوانین حمایتی و حفاظتی برای جلوگیری از انقراض این گونه از حیات وحش لرستان عنوان کرد: بر اساس شواهد، مشاهده مستقیم پلنگ ایرانی، حمله پلنگ به احشام، نشانه و آثاری مانند رد پا که از این گونه مشاهده شده توانسته ایم نقشه پراکنش زیستگاههای این گونه را در استان تهیه کنیم.

مدیر کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه برای این اقدام از دوربین های تله ای استفاده شده است تصریح کرد: با استفاده از این دوربین ها برای اولین بار ما توانستیم که تصاویر پلنگ را در استان لرستان ثبت کنیم.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه از این دوربین ها و سیستم ها برای آمار برداری از گونه های حیات وحش استفاده می شود گفت: استان لرستان به توجه شرایط خاصی که دارد یکی از اصلی ترین زیستگاههای پلنگ ایرانی است.

وی گفت: با هماهنگی ها با مرکز بین المللی پلنگ ایرانی وابسته به سازمان ملل بنا بوده که استان لرستان به عنوان مرکز مطالعات پلنگ ایرانی انتخاب شود.