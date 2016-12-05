تولید آثار ضعیف در حوزه دفاع مقدس موجب دلزدگی مخاطب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهوش صبرکن هنرپیشه سینما و تلویزیون ایران شامگاه یکشنبه در حاشیه نخستین جشنواره سراسری فیلم کوتاه با موضوع عشق و ایثار در جمع خبرنگاران آثار تولیدشده در حوزه دفاع مقدس را ضعیف خواند و گفت: کشوری مانند آلمان دچار جنگی میشود و بعدازآن آنچنان رشادت سربازان و تمام عوامل درگیر در جنگ را در قالب فیلم به تصویر میکشند که افراد غیر آلمانی هم از دیدن آن لذت میبرند.
وی بابیان اینکه سربازان و فرزندان ما بهزور وارد جنگ نشدند بلکه با پای دل پا به درون جنگ گذاشتند، اظهار کرد: برای مملکتی که ادعای فرهنگ اسلامی دارد جای تأسف دارد که هزینه لازم را برای ساخت یک فیلم باکیفیت پرداخت نکرده است چراکه ما در کشور هم از کارگردان خوب بهرهمند هستیم هم از فیلمنامهنویس و هنرپیشه.
صبرکن افزود: من از جامعه هنر تقاضا میکنم اگر فیلمی در حوزه دفاع مقدس میسازند فیلم باکیفیت، محکم و والایی باشد نه اینکه فیلمی ساخته شود که برای مردم دلزدگی به همراه داشته باشد چراکه مردم کارهای ضعیف را نمیپسندند.
وی در رابطه با نقش برگزاری اجلاسیه و یا جشنوارههایی مرتبط با فرهنگ شهادت و هنرمندان گفت: هر برنامهای که در قالب معرفی دفاع مقدس باشد برای جامعه مؤثر و مفید است.
این هنرپیشه سینما و تلویزیون با ذکر مثالی اظهار کرد: اگر فرد بزرگ یک خانواده سالی چند بار افراد خانوادهاش را دورهم جمع نکند آن خانواده از هم میپاشد، جمع هنرمندان هم همینگونه است و به نظر من باید در طول سال چندین جشنواره مشابه این جشنواره برگزار شود تا هنرمندان گرد هم جمع شوند، آثار یکدیگر را ببینند، تبادلنظر کنند و اگر افرادی علاقه خود را ازدستدادهاند دوباره با جدیت وارد وادی هنر شوند.
نظر شما