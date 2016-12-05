اتمام پروژه های نیمه تمام اولویت اصلی مدیریت شهری قدس است

احمد خراسانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مدیریت شهریِ قدس برای توسعه کمی و کیفی خدمات و زیرساخت های شهری اظهار داشت:بدون تردید حصول چنین امر خطیری در جلب رضایتمندی عمومی مردم، پویایی شهر و تحقق توسعه پایدار موثر و تعیین کننده خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس گفت:در شورای اسلامی شهر قدس نیز از ابتدا اصلی ترین هدف بر اتمام پروژه های نیمه تمام استوار شد و تا به امروز این رویکرد با جدیت پیگیری شده و تلاش می شود تا پایان عمر دوره چهارم شورای اسلامی این شهر، این رویه استمرار پیدا کند.

وی افزود:در طول سه سال گذشته، پروژه های برجسته و بزرگی در این شهرستان به بهره برداری رسیده که استادیوم ۲۵ هزار نفری شهر قدس از نمونه های بارز و برجسته آن به شمار می رود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس عنوان کرد:برخی طرح های عمرانی سال ها با مشکلات و انسدادهای جدی مواجه بود که با تلاش مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر قدس عملیات اجرایی آن کلید خورد.

خراسانی گفت:یکی از اصلی ترین چالش های فعلی مردم ساکن در شهر قدس به اراضی و املاک اوقافی این منطقه معطوف می شود که علیرغم محدودیت ها و موانع بسیار در طول سه سال اخیر، بخشی از این اراضی بواسطه رایزنی با مسئولان اوقاف برای انجام پروژه های عمرانی در اختیار مدیریت شهری قرار گرفت.

وی افزود:زمین سازمان موتوری، بیمارستان شهرستان قدس و غیره از نمونه اراضی محسوب می شود که در حال حاضر به عنوان محلی مناسب برای اجرای عملیات عمرانی مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس یادآور شد:تلاش می کنیم فارغ از هر گونه شعارزدگی، نهایت تلاش و اهتمام و امکانات و ظرفیت های موجود را برای شکوفایی و توسعه هر چه مطلوب تر شهر قدس به عنوان نزدیک ترین شهرستان به پایتخت به کار ببریم.