افزایش شمار قربانیان آتش سوزی مرگبار در «کالیفرنیا» به ۳۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی «ای. بی. سی» آمریکا پلیس شهر «اوکلند» واقع در ایالت کالیفرنیا از افزایش شمار قربانیان آتش سوزی پارتی شبانه در این شهر به ۳۰ کشته خبر داد.

مقامات محلی با اعلام اینکه احتمال افزایش قربانیان این حادثه وجود دارد از امکان ادامه عملیات امداد و جستجو برای چند روز دیگر خبر دادند. آمارهای اولیه از کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۲۵ نفر دیگر در این آتش سوزی حکایت داشت.

لازم به ذکر است که یک پارتی شبانه در اوکلند آمریکا شامگاه جمعه به وقت محلی دچار آتش سوزی شد.

گفته می شود این حادثه در ساعت ۲۱ جمعه شب رخ داده و آتش سوزی تا ساعت ۴ شنبه صبح نیز ادامه داشته است. هنگام وقوع این آتش سوزی ۵۰ الی ۱۰۰ نفر در ساختمان محل حادثه حضور داشتند و علل این آتش سوزی همچنان نامعلوم است.