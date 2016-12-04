  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۲:۵۹

افزایش شمار قربانیان آتش سوزی مرگبار در «کالیفرنیا» به ۳۰ نفر

افزایش شمار قربانیان آتش سوزی مرگبار در «کالیفرنیا» به ۳۰ نفر

تعداد قربانیان آتش سوزی یک پارتی شبانه در «اوکلند» واقع در ایالت کالیفرنیا آمریکا به ۳۰ کشته افزایش یافت و احتمال بالا رفتن شمار کشته شدگان با ادامه عملیات جستجو وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی «ای. بی. سی» آمریکا پلیس شهر «اوکلند» واقع در ایالت کالیفرنیا از افزایش شمار قربانیان آتش سوزی پارتی شبانه در این شهر به ۳۰ کشته خبر داد.

مقامات محلی با اعلام اینکه احتمال افزایش قربانیان این حادثه وجود دارد از امکان ادامه عملیات امداد و جستجو برای چند روز دیگر خبر دادند. آمارهای اولیه از کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۲۵ نفر دیگر در این آتش سوزی حکایت داشت.

لازم به ذکر است که یک پارتی شبانه در اوکلند آمریکا شامگاه جمعه به وقت محلی دچار آتش سوزی شد.

گفته می شود این حادثه در ساعت ۲۱ جمعه شب رخ داده و آتش سوزی تا ساعت ۴ شنبه صبح نیز ادامه داشته است. هنگام وقوع این آتش سوزی ۵۰ الی ۱۰۰ نفر در ساختمان محل حادثه حضور داشتند و علل این آتش سوزی همچنان نامعلوم است.

کد مطلب 3840969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها