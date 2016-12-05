نخست وزیر نیوزیلند از سمت خود کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «جان کی» نخست وزیر نیوزیلند و رهبر حزب ملی این کشور در اقدامی غیرمنتظره از سمت خود کناره گیری کرد.

نخست وزیر نیوزیلند که امروز دوشنبه به صورت ناگهانی استعفای خود را اعلام کرد، در این باره گفت که «اکنون وقت کناره گیری از سیاست فرا رسیده است».

وی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه برنامه فوری برای آینده اش ندارد از ادامه کار خود در پارلمان خبر داد.

جان کی با اعلام اینکه تصمیم‌ استعفا برایش بسیار دشوار بوده است، خاطرنشان کرد به هیچ شکلی قادر به اتمام چهارمین دوره نخست‌ وزیری خود نبوده است.

کی همچنین افزود که وی به عنوان یک سیاستمدار باعث شده است تا خانواده اش قربانی شود و او بسیاری از لحظات زندگی با همسر و فرزندانش را به خاطر سیاست از دست داده است.