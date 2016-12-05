کشف سیارکی ریز اما درخشان در اطراف زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کریستین ساینس مانیتور، این سنگ آسمانی که ۲۰۱۵ TC۲۵ نام دارد، در زمره اجرام فضایی نزدیک به زمین (NEO) قرار دارد که برای نخستین بار در اکتبر سال ۲۰۱۵ شناسایی شد. این سیارک تنها ۱۸۰ سانتیمتر طول دارد و البته با زمین برخورد نخواهد کرد.

به طور کلی کشف سیارکهایی در این حد و اندازه رویداد چندان عجیبی نیست و حتی برخی از آنها از اتمسفر زمین عبور کرده و با آن برخورد می کنند.اما ۲۰۱۵ TC۲۵ تاحدودی غیرعادی است.

این سیارک به رغم اندازه کمی که دارد یکی از درخشان ترین اجرام فضایی نزدیک به زمین محسوب می شود که تاکنون محققان موفق به کشف آنها شده اند.

روشنایی خیره کننده این سیارک امکان مطالعه دقیق آن را درحالی که با سرعت خیره کننده از فاصله ۱۲۸ هزار کیلومتری زمین عبور می کرد به محققان می دهد. این فاصله درحدود یک سوم فاصله زمین تا ماه است.

محققان امیدوارند که کشفیات مرتبط با این سیارک کوچک اما بسیار درخشان راه را برای آنها در شناخت هرچه بهتر اجرام فضایی بزرگتری از این دست هموار سازد.

سیارک ۲۰۱۵ TC۲۵ به عنوان جرم فضایی محسوب می شود که مقادیر قابل توجهی از سیلیکات در خود دارد. این دسته از اجرام فضایی در دماهای بسیار بالاشکل می گیرند.