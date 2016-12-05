مراسم اختتامیه طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان قرچک پیش از ظهر دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم که نعمت الله ترکی معاون استاندار تهران، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه، مسعود مرسلپور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان قرچک حضور داشتند از تلاش های اعضای ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن در این شهرستان تجلیل به عمل آمد.

مصطفی زینت بخش معاون اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان قرچک در حاشیه این مراسم با اشاره به این نکته که تلاش های خوبی در حوزه برگزاری مطلوب این طرح انجام شد، اظهار داشت: برای موفقیت هر چه بیشتر طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان قرچک از ظرفیت ها و توانمندی های شهرستانی در حوزه های مختلف استفاده شد.

وی افزود: اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان قرچک در کنار مأموران آمار و دست اندرکاران این حوزه تلاش مضاعفی را انجام دادند تا این طرح به شکل مطلوبی عملیاتی شد.

زینت بخش با تقدیر از همکاری مردم و شهروندان قرچکی با ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ادامه داد: در تمامی مراحل از جمله مرحله اول و دوم شاهد همکاری مردم با مأموران آمار و ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن بودیم.

وی متذکر شد: کسب رتبه برتر شهرستان قرچک در حوزه مشارکت مردم در سرشماری عمومی نفوس و مسکن نشان دهنده تلاش های صورت گرفته در این زمینه است.

گفتنی است در این مراسم رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران با اهدای لوح سپاس از فرماندار شهرستان قرچک به منظور اجرای مطلوب سرشماری تقدیر کرد.