پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در روز سه شنبه هفته جاری بارش برف و باران در این استان پیش بینی می شود، اظهار داشت: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر ورود یک سامانه بارشی از سمت شمال غرب به استان از اواخر وقت امشب است که تا اوایل روز چهارشنبه برای منطقه کوهرنگ و ارتفاعات غربی استان به تناوب رگبار باران و برف ووزش باد نسبتا شدید را به همراه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: برای سایر نقاط استان برای امروز افزایش ابرو گاهی وزش باد نسبتا شدید و برای روز سه شنبه احتمال بارش های پراکنده و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: هم اکنون دمای شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری منفی یک درجه سانتی گراد است.