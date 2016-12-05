تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی شامگاه یکشنبه در جلسه اجرای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد، استانداری، بهزیستی استان افزود: اشتغالزایی و توانمند سازی مددجویان با ایجاد طرح های خرد و کوچک در مقیاس خانوار انجام می شود.

محنایی با بیان اینکه اعتبارات مناسبی برای اشتغال زایی و توانمند سازی مددجویان ابلاغ شده است، عنوان داشت: تعامل و همکاری کمیته امداد، دستگاه های مرتبط و بانک ها برای ارائه تسهیلات اشتغالزایی جامعه هدف انجام شود.

محنایی گفت: با توجه به اینکه از ۳۵ طرح ارائه شده توسط دستگاه های متولی برای ایجاد هشت پروژه خدماتی هیچکدام مورد تایید هلدینگ اقتصادی کمیته امداد قرار نگرفت، نیاز است طرح های مناسب تری در این زمینه ارائه شود.

وی افزود: ایجاد هشت پروژه خدماتی ظرفیت مناسبی برای اشتغالزایی و ارتقای وضعیت زندگی مددجویان محسوب می شود.