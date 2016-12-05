حفظ آبروی افراد و صیانت از اصل نظام دغدغه همه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، ایوب رحیمی عصر یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه معاون سیاسی و امنیتی استانداری که درمحل استانداری برگزار شد اظهارداشت:درمدت سه سالی پذیرش مسئولیت معاونت سیاسی وامنیتی استانداری تلاش کردم به ظرفیت ها و توانمندی های استان در حوزه فرهنگی، انسانی و مذهبی توجه داشته باشم.

وی افزود: با اتخاذ روش اعتدال برای من همواره حفظ نظام جمهوری اسلامی مهم بوده اگرچه ممکن است گروه هایی باشند که انتقاد هم داشته باشند اما اصل نظام برایم از هر چیزی مهمتر بوده است.

دستیار ویژه استاندار تصریح کرد:نبایدنظام را برای گروه و دسته خاصی فدا کرد به همین دلیل با صداقت به خودم اجازه ندادم تا رفاقت ها را فدای مسئولیت کنم.

رحیمی یادآورشد: هدف خدمت رسانی به مردم است و این مهم همواره در سرلوحله کاری من قرار داشته است و هر تلاشی که صورت می گیرد باید در جهت تامین رضایت مردم باشد و بدون ظاهرسازی و شعار باور کنیم که دوام نظام به پشتیبانی مردم استوار است.

وی بیان داشت: استانداری مقر حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و باید فراتر از گروه ها و جناح ها حرکت کند و درخصوص تغییر و تحولات هم گروه ها اظهارنظرها و تعابیر مختلفی دارند اما آنچه مهم است اینکه خدمت صادقانه به مردم و خداوند را ناظر براعمال خود بدانیم.

رئیس مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات استانداری اظهارداشت: دولت تدبیر و امید به شدت مورد انتقاد و هجمه قرار دارد که باید از آن دفاع کرد و برخی از اشخاص و گروه ها برخورد هایی با دولت دارند که با دشمن هم آن برخورد را نمی کنند در حالیکه همه ما داخل یک کشتی هستیم و باید آن را حفظ کرده و آسیب ها را کاهش دهیم.

رحیمی گفت: توصیه من به همه دوستان و گروه ها این است که فرصت ها را مغتنم بشماریم و آبروی یکدیگر را نبریم زیرا که آبروی افراد مهمترین سرمایه ای است که هر کس در اختیار دارد و برایش بسیار مهم است.