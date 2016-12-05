بیماری «میاستنی» را بشناسید/ زنان بیشتر مبتلا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نفیسی در آستانه برگزاری کنگره میوپاتی ها و بیماری های محل اتصال عصب عضله با اشاره به بیماریهای اعصاب و عضله (نوروموسکولار)، اظهار داشت: بیماریهای مربوط به این حوزه مهمترین آنها بیماریهای التهابی عضلانی همچون پلیمیوزیت و میاستنی است که خوشبختانه ایران جایگاه بسیار خوبی در تشخیص و درمان آن دارد.
وی افزود: میاستنی یکی از شایعترین بیماریهای عضلانی بوده که شیوع آن از هر ۱۰ هزار نفر یک نفر بوده البته در ایران آمار دقیقی در این زمینه نداریم.
دبیر کنگره میوپاتی ها و بیماریهای محل اتصال عصب عضله ادامه داد: بیماری میاستنی اگر به موقع تشخیص و درمان نشود میتواند برای فرد مبتلا کشنده باشد لذا باید به علایم و نشانههای ابتلا به این بیماری همچون افتادگی پلک، دوبینی، اشکال در تکلم و بلع همچنین خستگیپذیری عضلانی توجه داشت.
نفیسی اضافه کرد: علایم این بیماری ابتدا خفیف بوده و اگر تشخیص و درمان به موقع انجام نشود عضلات تنفسی را درگیر کرده و مشکلات زیادی برای بیمار ایجاد میکند. همچنین شیوع این بیماری در زنان ۳ برابر مردان بوده و سن ابتلا نیز بیشتر ۲۰ تا ۴۵ سالگی است.
وی در مورد بیماری پلیمیوزیت گفت: این بیماری نیز یک مشکل التهابی عضلانی بوده و در همه سنین میتواند ایجاد شود و اصولاً از کودکی شروع و در نوجوانی و میانسالی دیده میشود. درسنین بالاتر از ۵۰ سالگی نیز نوع خاصی از این بیماری میتواند ایجاد شود.
دبیر کنگره میوپاتی ها و بیماریهای محل اتصال عصب عضله اضافه کرد: این بیماری در زنان و مردان تقریباً شیوع یکسانی داشته و نشانه آن ضعف عضلات دست و پا و درد در این ناحیه است و اگر به موقع این درمان انجام نگیرد ناتوانی غیرقابل برگشت همچون ناتوانی در راه رفتن برای بیمار بروز میکند.
نفیسی در ارتباط با برگزاری کنگره میوپاتی و اختلالات محل اتصال عصب و عضله، گفت: این کنگره ۲۵ و ۲۶ آذر ۹۵ با حضور صاحب نظران و متخصصان داخلی و خارجی در بیمارستان شریعتی تهران برگزار میشود، همچنین تمرکز اصلی در این کنگره بر تشخیص و درمان بیماریهای میاستنی و میوپاتیهای التهابی است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر حضور میهمانان خارجی از فرانسه و چند کشور دیگر، تمامی اساتید برجسته کشور در زمینه بیماریهای نوروموسکولار سخنرانی خواهند داشت.
