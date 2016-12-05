به گزارش خبرنگار مهر، علی جان صادق پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان قم مهمان جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم بود که توضیحاتی درباره وضعیت تأمین آب شرب در شهر قم ارائه کرد.

وی با اشاره به حضور حدود ۳۰۰ هزار مشترک آب شرب، نزدیک به دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر توزیع خطوط آب اصلی قم و ۳۰۰ هزار مترمکعب مخزن آب در استان قم، اظهار داشت: از نظر زیرساخت‌ها هر چند وضعیت خوبی نسبت به دیگر استان‌ها داریم اما نیاز به بازسازی و نوسازی شبکه هم نیازی جدی است.

به گفته وی، در هشت ماه ابتدایی امسال آب شرب مردم قم از سد کوچری، سد ۱۵ خرداد و چاه‌های شهری و منطقه علی آباد تأمین شده که در این میان سد کوچری بیشترین نقش را در تأمین آب دارد.

مصرف چهار هزار و ۶۵۰ لیتر بر ثانیه آب طی تابستان در شهر قم و در زمستان دو هزار و ۵۵۰ لیتر بر ثانیه موضوع دیگری بود که صادق‌پور به آن اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان قم می‌گوید آبرسانی پایدار به استان نیاز به تکمیل تصفیه خانه ۶ هزار لیتر بر ثانیه‌ای دارد که به دلیل مشکلات اجرایی عملیات ساخت آن قدری طولانی شده است.

وی با اشاره به اینکه EC آب شرب در شهر قم از ۶۵۰ تا ۱۰۰ متغیر است، ابراز داشت: یکی از مشکلات ما ۲۰ درصد پرتی آب در شبکه انتقال آب شهری است که باید این عدد را کاهش دهیم.

صادق‌پور می‌گوید شرکت آب و فاضلاب استان قم یک شرکت زیان‌ده است چرا که بهای آب تناسبی با هزینه‌های تولید آن ندارد.

مشکل وارد کردن روان‌ آب‌ها به شبکه فاضلاب

وی به مشکل فاضلاب مردم در منطقه پردیسان اشاره کرد و گفت: شبکه فاضلاب پردیسان مشکلی ندارد تنها وارد کردن روان‌آب‌ها به شبکه فاضلاب موجب بروز مشکلات کنونی شده است چرا که ظرفیت شبکه مشخص است و بیش از آن مقدار نمی‌توان آب وارد شبکه کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم با اشاره به تماس‌های مردمی با شرک آب و فاضلاب گفت: زمان رجوع به محل برای رفع مشکلات کمتر از هشت دقیقه شده است.

وی خواستار کمک شورای اسلامی شهر به شرکت آب و فاضلاب در زمینه تأمین هزینه‌های اجرای طرح‌های این شرکت شد.

در ادامه جلسه مصطفی ملایی، عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم با انتقاد از وضعیت فاضلاب در پردیسان، خواستار حل مشکلات مردم در این زمینه شد.

امیرعلی احمدی، عضو دیگر شورای اسلامی شهر قم هم به ایجاد دردسر برای مردم با حفاری‌های طولانی اشاره کرد و افزود: در این حفاری‌ها مسائل ایمنی هم رعایت نمی‌شود.

عواطف رستمی یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر قم به شکایت مردم در منطقه باجک از بوی بد فاضلاب اشاره کرد و خواستار پیگیری این موضوع شد.

سید مهدی مقیمی هم با اشاره به لزوم استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز، اظهار داشت: باید خدماتی ارائه شود تا هر مجتمع دارای سیستم هایی باشد تا بتواند از فاضلاب استفاده بهینه کرد.

مصطفی سعادت طلب رئیس کمیسیون امرو زیربنایی شورای اسلامی شهر قم به بالا بردن مصرف آب در استفاده از آب شیرین‌کن‌ها اشاره کرد و گفت: حتی در مناطقی که نیاز به استفاده از آب شیرین ‌کن وجود ندارد، مردم با نصب آن موجب هدر رفت آب می‌شوند.

موضوع صحبت حجت الاسلام سعید روحانی، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی هم مشکلات مردم در پردیسان بود.

مسئولان باید به وعده‌های خود عمل کنند

وی به وعده استانداری قم به مردم در این زمینه اشاره کرد و گفت: زندگی در این شرایط در پردیسان بسیار سخت شده و مسئولان باید به وعده‌های خود عمل کنند.

در ادامه این جلسه نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم به جایگاه شوراها و شهرداری‌ها در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها که در مجلس در حال بررسی است، با الزام واریز درآمدهای شهرداری به حساب خزانه، در واقع گامی برای دولتی‌ کردن شهرداری‌ها محسوب می‌شود.

حسن بختیاری افزود: مطابق با این لایحه، شهرداری‌ها برای دریافت درآمدهای خود باید تشریفات قانونی دست و پاگیری را تحمل کنند که این موضوع نه تنها موجب ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها نمی‌شود بلکه درآمدهای فعلی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به مطرح شدن لایحه درآمدهای پایدار از سال ۶۲ اظهار کرد: دولت می‌خواهد در قالب این لایحه مشکلات مالی خود را برطرف کند و این کار را تحت عنوان توزیع عادلانه درآمد در شهرهای بزرگ و کوچک انجام می‌دهد.