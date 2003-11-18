متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين هفته بهاي پنير پاستوريزه 3/0 درصد و شير استرليزه 8/4 درصد افزايش و قيمت كره پاستوريزه 1/0 درصد كاهش يافت ولي بهاي ساير اقلام گروه لبنيات ثابت بود.

بهاي برنج وارداتي غير تايلندي 4/0 درصد و برنج داخلي درجه يك 1/0 درصد پايين آمد و قيمت برنج داخلي درجه دو 1/0 درصد بالا رفت اما بهاي برنج وارداتي تايلندي تغييري نداشت. در گروه حبوب قيمت عدس 2/0 درصد، لوبيا چيتي 5/1 درصد و لوبيا قرمز 7/1 درصد كاهش داشت اما بهاي ساير اقلام 7/0 درصد تا 8/1 درصد افزايش يافت.

در گروه ميوه هاي تازه انواع سيب لبنان 7/0 درصد تا يك درصد، پرتقال درجه يك 9/1 درصد، ليمو شيرين 5/5 درصد و گلابي 8/3 درصد پايين آمد و قيمت ساير اقلام 0/3 درصد تا 3/13 درصد بالا رفت. در گروه سبزي هاي تازه بهاي بادنجان 5/2 درصد، كدوسبز 6/4 درصد، لوبيا سبز 9/4 درصد و سبزي برگي 3/2 درصد كاهش و قيمت ساير اقلام دو درصد تا 2/7درصد افزايش يافت.

در هفته مورد بررسي بهاي انواع گوشت قرمز 1/0 درصد تا 2/0 درصد بالا رفت. قيمت گوشت مرغ 6/1 درصد افزايش داشت.

بهاي قند 4/0 درصد و انواع روغن نباتي 4/0 تا 6/0 درصد بالا رفت و قيمت چاي خارجي 5/0 درصد پايين آمد اما بهاي شكر ثابت بود.