دوره های ترویجی دامپزشکی در مدارس قزوین برگزار می شود

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری کلاس های ترویجی دامپزشکی و نقش کارشناسان مربوطه در ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات آحاد مردم بخصوص والدین از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: کارشناسان اداره دامپزشکی علاوه بر ارائه خدمات دامپزشکی به دامداران، اقدام به تشکیل کلاس های ترویجی با آموزش مباحثی از قبیل آشنایی با بیماری های مشترک انسان و دام، نحوه تهیه و نگهداری و مصرف انواع فرآورده های خام دامی، آشنایی با بیماری های قابل انتقال از راه مواد غذایی به انسان و همچنین بحث آزاد بهداشتی اقدام به آگاه سازی و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات بهداشتی مصرف کنندگان می کنند.

غیاث یزدی بیان کرد: آموزش و ترویج به عنوان یکی از مهم ترین ارکان و پایه های اطلاع رسانی دانش محور است که می تواند نقش موثری در بهبود شرایط زندگی بهره برداران داشته باشد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با اشاره به این موضوع که این کلاس ها با همکاری و هماهنگی مدیران مدارس سطح شهر قزوین و شهرستان های تابعه برگزار می شود گفت: از ابتدای آبان ماه تاکنون با تشکیل ۶ جلسه فعال در مدارس شهرهای قزوین، اقبالیه و چوبیندر با حضور بیش از ۴۰ نفر از والدین مشتاق در هر جلسه برگزار شده است و این برنامه تا پایان سال ۹۵ به صورت دو جلسه درهفته ادامه خواهد داشت.