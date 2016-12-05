حریق در کمین بازارتاریخی اردبیل/ ایمنی کاذبی که آتش زیرخاکستر است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: تجربه حریق‌های گسترده در اماکن عمومی و بازارهای تاریخی تازگی ندارد. حریقی که به واسطه یک بی‌احتیاطی یا تعمدی غیرمنصفانه با یک چوب‌کبریت یا شعله کم‌جان فندک جان گرفته و وسعت عظیمی را شعله‌ور ساخته است.

تجربه حریق در شهر اردبیل نیز قابل‌توجه است. تعداد مأموریت‌های آتش‌نشانی بر خلاف تصور عموم آمار قابل‌توجهی را شامل می‌شود که نشان می‌دهد هنوز بی‌احتیاطی و ضعف امکانات ایمنی ساختمان‌ها موجب می‌شود آتش به جان خانه‌ها و مغازه‌ها بیفتد.

در این میان تکلیف آثار تاریخی که اغلب ساختمان‌های فرسوده محسوب می‌شوند و بیشتر در معرض تهدید هستند، مشخص نیست. از جمله بازار تاریخی اردبیل که به واسطه حجم رفت‌وآمد شهروندان به آن و گستردگی بازار در صورتی که روی آتش به خود ببیند، ممکن است فاجعه‌ای را در حریق تجربه کند.

سراهای باریک این بازار و نوع معماری آن که موجب شده تنها هواگیرهای کوچکی در سقف طاقی شکل تعبیه شود و مغازه‌ها در دو سمت بدون اینکه پنجره‌ای داشته باشند، کشیده شوند، امکان دسترسی به محوطه بازار را محدود می‌کند. موضوعی که نگرانی کارشناسان را به دنبال دارد.

تعبیه شش جعبه آتش‌نشانی برای ۲۸ راسته و سرا

بازار تاریخی اردبیل معروف به راسته‌بازار و یا «قیصریه» مجموعه‌ای است مرکب از تیمچه، سرا، حمام و مسجد که بنای فعلی آن از جمله آثار دوره سلجوقی، زندیه و صفویه و بر بنیان اولیه بازار ساخته شده است.

بر سر بازارچه شمال شرقی بازار سنگ‌نوشته‌ای است که تاریخ ساخت و بانی بازار در آن درج شده اما به علت فرسایش سطح سنگ و عدم اشاره دقیق منابع تاریخی زمان ساخت این بازار مشخص نیست و به روایتی پیش از حکومت صفویه احداث شده است.

قدیمی‌ترین سیاحانی که از بازار اردبیل نام برده‌اند عبارت‌اند از مقرسی و اصطخری در سده چهارم هجری که این مجموعه تاریخی را به صورت صلیب در چهار راسته توصیف کرده‌اند که در میانه آن مسجد قرار دارد.

قسمت عمده بازار اردبیل در تغییرات شهری در نیم‌قرن گذشته تخریب شده و ارتباط بعضی از بخش‌های آن با مرکز بازار از بین رفته است، بطوریکه این بازار در حال حاضر در مرکز شهر و در طرفین خیابان امام خمینی واقع شده و بازدیدکنندگان به وضوح می‌توانند جدایی بازار طلافروشان را از بازار قیصریه فعلی مشاهده کنند.

اوج رونق بازار در عهد صفوی مشاهده می‌شود و در این ایام بازار اردبیل با طاق‌نمای جانبی، طاق و تویزه و گنبدهای ساده که معرف آثاری از دوره صفویه و قاجاریه است شامل راسته اصلی بازار، راسته پیر عبدالملک، راسته قیصریه، راسته کفاشان، راسته غلامان، بازار زرگران، سراجان، خراطان، قصابان، بقالان، کلاه دوزان، علافان، پارچه فروشان، پنبه‌فروشان، مسگران، چاقوسازان، آهنگران، سرای خشکبار (حاجی میرزا)، سرای گلشن، سرای جهودها، سرای وکیل، سرای نو یا زنجیرلو، سرای حاج احمد، سرای حاج شکر، سرای مجیدیه، سرای امام‌جمعه، سرای دوگوچی و تیمچه زنجیرلی است.

به گفته مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل بازار اردبیل از جمله مناطقی است که می‌توان از آن به آتش زیر خاکستر تعبیر کرد.

برخی ساعات در روز اوج ترافیک رفت‌وآمد در بازار است و عملیات در این ساعت‌ها به واقع سخت خواهد بود. محمدرضا یعقوبی با تأکید به اینکه در بازار هر لحظه ممکن است حادثه‌ای روی دهد، به خبرنگار مهر گفت: تنها اقدامی که ترتیب دادیم تعبیه فایر باکس در شش نقطه از بازار است که البته کفایت آن را می‌کند.

وی به محدودیت مکانی تعبیه فایر باکس‌ها در بازار اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال اغلب بازاریان اجازه نمی‌دهند در ستونی در مغازه آن‌ها تجهیزات نصب شود و به دلیل همین محدودیت در کف بازار تجهیزات را قرار دادیم.

یعقوبی با ابراز امیدواری از اینکه هیچگاه در این بازار حادثه‌ای رخ ندهد، اضافه کرد: لازم است بازاریان نیز در تجهیز امکانات بازار همکاری کنند.

بازاریان: وظیفه ما اطفا حریق نیست

هرچند آتش‌نشانی با وجود محدودیت امکانات، تجهیزاتی در بازار پیش‌بینی کرده است اما در صحبت خبرنگار مهر با بازاریان اغلب بر این اعتقاد هستند که وظیفه اطفا حریق بر عهده دستگاه‌های اجرایی است.

یکی از بازاریان به خبرنگار مهر گفت: سال‌ها است این بازار بدون حادثه دایر است و مردم رفت‌وآمد می‌کنند و به نظر نمی‌رسد حادثه‌ای هم بخواهد رخ بدهد.

علی رستم پور افزود: با این وجود اگر حادثه‌ای رخ دهد آتش‌نشانی می‌تواند آتش را مهار کند و کاری از بازاریان ساخته نیست.

یکی دیگر از بازاریان نیز دلیل مخالفت با تعبیه ستون در مغازه را اینطور عنوان کرد که می‌توان محل این ستون را اجاره داد اما آتش‌نشانی هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.

این اظهارات که به نوعی دست آتش‌نشانی را در جلب مشارکت خالی گذاشته است، در حالی مطرح می‌شود که به تعبیر مدیرکل میراث فرهنگی استان حتی در لوله‌کشی انشعابات گاز و آب این بازار نیز موارد خلاف قانون رخ داده است و همین امر ایمنی بازار را تهدید می‌کند.

بازار تاریخی نیازمند شبکه تأسیساتی است

کریم حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در وهله نخست برای تضمین ایمنی بازارهای تاریخی ورود شبکه گازرسانی و آب‌رسانی ممنوع شده است.

وی افزود: این ممنوعیت به دلیل نوع معماری بازارهای تاریخی است؛ چرا که امدادرسانی و عملیات اطفا حریق به دلیل نوع معماری به سختی انجام می‌پذیرد.

وی با بیان اینکه در دوره اصلاحات بازار تاریخی اردبیل مرمت شده و هر کجا امکان داشته فلکه آب آتش‌نشانی تعبیه شده و تا پشت سراها فلکه نصب شده است، ادامه داد: متأسفانه در دولت قبلی بر خلاف رویه قانونی برای گازرسانی بخشی از بازار مسئولان وقت مجوز داده‌اند.

برای تضمین ایمنی بازارهای تاریخی ورود شبکه گازرسانی و آب‌رسانی ممنوع شده است مدیرکل میراث فرهنگی استان متذکر شد: این گازرسانی بدون مجوز میراث فرهنگی استان صورت گرفته و حتی شبکه آبرسانی نیز در بخش‌هایی اجرا شده است؛ در حالی که پیش از آن مقاومت شده و اجازه اجرای شبکه داده نشده است.

به گفته حاجی‌زاده آبرسانی نیز به دلیل اینکه نشتی آب زیربنای معماری بازار را متأثر می‌سازد، قدغن است و با وجود مخالفت‌ها گازرسانی‌هایی صورت گرفته است و همین خود تهدید حریق را تشدید می‌کند.

تنها راهکار جامعی که به عقیده مدیرکل میراث فرهنگی استان می‌توان به اجرا درآورد، احداث شبکه منسجم تأسیساتی در بازار اردبیل است.

بطوریکه وی معتقد است می‌توان از کف یکی از سراها به طبقات پایین‌تر رفت و در آن جا موتورخانه مرکزی برای گرمایش و سرمایش دایر کرد.

وی افزود: علاوه بر این سایر سیم‌کشی و لوله‌کشی‌ها می‌تواند در کانال تأسیسات تعبیه شود تا هم معماری بازار دچار خدشه نشود و هم ایمنی آن تضمین شده باشد.

این ایده از سوی میراث فرهنگی استان چند سالی است که مطرح شده اما به گفته حاجی‌زاده شرایط مالی دولت اجازه نداده است که به اجرا درآید.

با این وجود در وضعیتی که هیچگاه حادثه خبر نمی‌کند به نظر می‌رسد برخی پروژه‌ها از جمله ایمن‌سازی بازار تاریخی اردبیل که یکی از المان‌های تاریخ این استان محسوب می‌شود و نظیر آن دیگر احداث نخواهد شد، در اولویت قرار گیرد. این در حالی است که نه تنها این مهم در اولویت طرح‌های عمرانی نیست بلکه تاکنون توجه چندانی نیز به ضرورت آن نشده است.