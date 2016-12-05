متخلفین جایگاه های عرضه سیلندر گاز در ایرانشهر جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو گلایه مندی شهروندان ایرانشهری و با توجه به سرمای هوا و نبود سیلندر گاز در سطح این شهرستان و با پیگیری های خبرنگار مهر پیش از ظهر امروز از جایگاه های عرضه سیلندر گاز بازرسی به عمل آمد.

در این بازدید که عطالله دهمیری مسئول بازرسی اصناف شهرستان ایرانشهر و اسحاق ابراهیم زاده رئیس اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر حضور داشتند، از جایگاه های سوخت و عرضه سیلندر بازدید بعمل آمد و درجریان از این بازدیدها مشخص شد که هرکدام از سیلندرهای گاز بین ۲ تا ۳ کیلو کاهش وزن دارند که علاوه بر جریمه متخلفین مقرر شد در صورت ادامه این روند جایگاه های متخلف پلمپ شوند .

نکته دیگری که در این بازدید مشاهده شد، این بود که در یکی از جایگاه های عرضه سیلندر هیچ گونه امکانات ایمنی از جمله دستگاه اطفاء حریق، حوضچه آب، ریل حرکت سیلندر و آژیر خطر وجود ندارد.

ذدر همین خصوص اسحاق ابراهیم زاده رئیس اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمامی تذکرات لازم پیش از این به صاحب این جایگاه داده شده است ولی مدت یک سال است که از سوی مسئول جایگاه سهل انگاری شده و به همین دلیل این جایگاه پلمپ می شود.

همچنین عطالله دهمیری مسئول بازرسی شهرستان ایرانشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد را اعلام نمایند تا از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.

اما از همه این مسائل که بگذریم باید این نکته را یادآوری کنیم که با وجود اینکه گاز در سال 91 وارد شهرستان ایرنشهر شده است اما هنوز برخی از مناطق ایرانشهر گازکشی نشده است و شهروندان باید برای رفع مایحتاج گرمایشی به دنبال سیلندر گاز بروند.