تعیین فضایی واحد برای ارائه خدمات به معلولان اروند

مرتضی نعمت زاده در حاشیه جشن معلولان خرمشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر بحث محل و ساختمان مطرح است که با پیدا شدن مکان مناسب نسبت به تجمیع معلولان در یک مکان واحد اقدام می شود که امیدواریم این تصمیم تا پایان سال عملی شود.

وی افزود: پیدا کردن زمین و احداث محل مناسب در دستور کار سازمان قرار دارد اما در شرایط فعلی اقدام به پیدا کردن فضا خواهد شد تا با این اقدام معلولان بتوانند از خدمات مشترک آموزشی استفاده کنند و امکاناتی همچون سالن های ورزشی، کتابخانه و امکانات توانبخشی در همان محل به صورت مشترک در اختیار آنها قرار داده شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه به خدمات ارائه شده از سوی این سازمان ظرف سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۹۲ نسبت به ارائه تجهیزات مورد نیاز برای معلولان همچون عصا، سمعک و همچنین مجهز کردن مراکز آموزشی این افراد اقدام کرده است.

نعمت زاده، ارزش ریالی این خدمات ارائه شده را بیش از دو میلیارد تومان اعلام کرد.

وی بیان کرد: امیدواریم با حمایت های سازمان منطقه آزاد اروند و دیگر نهادها زمینه ای برای اشتغال و رفاه بیشتر قشر معلول اما توانمند خرمشهر و آبادان فراهم شود.