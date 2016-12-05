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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴

ثبت نام معرفی‌شدگان تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه تهران از ۱۷ آذر

ثبت نام معرفی‌شدگان تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه تهران از ۱۷ آذر

ثبت نام معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دوره دکتری دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ از ۱۷ آذرماه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، معاونت آموزشی دانشگاه تهران از داوطلبان دوره دکتری تخصصی Ph.D سال ۹۵ تکمیل ظرفیت که برای مرحله دوم از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه تهران معرفی شده‌اند، ثبت نام می‌کند.

ثبت نام داوطلبان از ۱۷ آذرماه آغاز و تا ۲۰ آذرماه از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران صورت می‌پذیرد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات تکمیلی به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران به نشانی Academics.ut.ac.ir مراجعه کنند.

در تمامی رشته‌ها، پس از ارزیابی تخصصی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه جامع آموزشی از سوی داوطلبان، از حائزین شرایط برای ارزیابی عمومی دعوت به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 3841015

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