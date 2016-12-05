به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، معاونت آموزشی دانشگاه تهران از داوطلبان دوره دکتری تخصصی Ph.D سال ۹۵ تکمیل ظرفیت که برای مرحله دوم از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه تهران معرفی شده‌اند، ثبت نام می‌کند.

ثبت نام داوطلبان از ۱۷ آذرماه آغاز و تا ۲۰ آذرماه از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران صورت می‌پذیرد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات تکمیلی به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران به نشانی Academics.ut.ac.ir مراجعه کنند.

در تمامی رشته‌ها، پس از ارزیابی تخصصی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه جامع آموزشی از سوی داوطلبان، از حائزین شرایط برای ارزیابی عمومی دعوت به عمل خواهد آمد.