به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام حقیقت‌دوست که قرار است به زودی با نمایش «تیاتر سعدی، تابستان سی و دو» روی صحنه برود، درمورد نقش خود گفت: من در این نمایش نقش حسن آقا را بر عهده دارم. حسن آقا سوفلور نمایشی است که قرار است در مورد زندگی سعدی در مکان «تیاتر سعدی» اجرا شود و اولین شب اجرای آن با ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مصادف شده است. حسن آقا خدمتکار «تیاتر سعدی» هم هست و سال‌ها است که در این مکان مشغول کار و زندگی است.

وی در پایان گفت: سن این شخصیت از من بالاتر است و با لهجه شمالی صحبت می‌کند.

نمایش «تیاتر سعدی، تابستان سی و دو» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی حسین کیانی به زودی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود.

در خلاصه داستان نمایش «تیاتر سعدی، تابستان سی و دو» آمده است: گروه تئاتری تصمیم دارند روز ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ یعنی روز کودتا نمایش‌شان را در مورد زندگی سعدی برای اولین شب در «تیاتر سعدی» روی صحنه ببرند و ... .

«تیاتر سعدی» یکی از مکان‌هایی است که طبق تاریخ در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به آتش کشیده شد. در این نمایش همچنین برای اولین بار شخصیت شعبان جعفری روی صحنه دیده می شود.

سوفلور کسی است که دیالوگ‌های نمایشنامه و ورود و خروج به صحنه را به هنرپیشگان یادآوری می‌کند.

بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا علیرضا آرا در نقش فردوس کیهان‌خدیو، خاطره اسدی در نقش مهرزاده ایرانی، شهرام حقیقت‌دوست در نقش حسن آقا، امیررضا دلاوری در نقش‌های سرگرد قربانعلی فخرایی و شعبان جعفری، مجید رحمتی در نقش‌های تقی تُمبَکی و احمد عشقی، علی سلیمانی در نقش سراب‌علی، بهرام‌افشار و رویا میرعلمی در نقش لورین هستند.

حمید حسینی، سهیل ملکی، اشکان دلاوری و پدرام محمدی نیز علاوه بر حضور در گروه کارگردانی و صحنه، نقش‌های فرعی «تیاتر سعدی، تابستان سی و دو» را بر عهده دارند.

دیگر عوامل «تیاتر سعدی، تابستان سی و دو» عبارتند از طراح لباس: الهام شعبانی، طراح گریم: ماریا حاجیها، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: محمد گودرزیانی، منشی صحنه: مهلا پاکدامن، عکاس: مهدی آشنا، روابط عمومی: سارا حدادی و مشاور رسانه‌ای: نرگس کیانی.