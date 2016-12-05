چاله های ۲۰ میلیاردی شهر رشت داد شهروندان را در آورد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مائده اسفندمز: در نخستین سال فعالیت شورای چهارم از نهضتی به عنوان «نهضت آسفالت» نام برده می شد که قرار بود یکبار برای همیشه معضل آسفالت را در معابر شهر رشت حل کند.

در آن زمان، از تجربیات افراد متخصصی نیز با دعوت برای حضور در رشت و شورای این شهر نیز بهره گرفته شد و جلسات متعددی با کارشناسان مختلف برای رسیدن به مخلوطی از آسفالت که توان بارندگی های رشت را داشته باشد و با زیرساخت نداشته رشت نیز متناسب باشد، برگزار شد.

برخی معابر البته به مساحت کم همچون چند کوچه با بهره مندی از تجربه یک پروفسور ایرانی ساکن در آمریکا نیز با مخلوط سیمان اجرایی شد اما بررسی های تیم نهضت آسفالت به این نتیجه رسید که زیرسازی لازم در خیابان های رشت برای آسفالت باکیفیت وجود ندارد و از سوی دیگر شهرداری رشت از وجود ماشین آلات و همینطور نیروهای کاربلد برای اجرای آن برخوردار نیست.

یکی از کارشناسانی که در این حوزه در سال نخست شورای رشت فعال بود و نظرات قابل توجهی را به شورانشینان ارائه کرد و مسئولیت کارگروه نهضت اسفالت را بر عهده داشت، پروفسور مهیار عربانی است.

وی به نبود زیرسازی در بسیاری از خیابان های رشت اشاره کرده و به خبرنگار مهر می گوید: در اجرای آسفالت شرایط و موارد متعددی دخیل است که از آن جمله می توان به توانایی اجرایی نیروی انسانی، ماشین آلات، شرایط آب و هوایی و فصلی و مدیریت یکپارچه اشاره کرد.

پروفسور عربانی با بیان اینکه ماشین آلات شهرداری برای اجرای آسفالت قدیمی است می افزاید: فصل بارندگی و نبود زیرسازی مناسب در بسیاری از خیابان های رشت سبب پایین بودن کیفیت آسفالت می شود.

وی بر این عقیده است که در بسیاری از معابر رشت نباید آسفالت به صورت دستی اجرا شود بلکه باید از تجهیزات و ماشین آلات مناسب که به طور حتم در ارتقای کیفیت آن تاثیر مستقیم دارند، بهره برد.

استاد دانشگاه گیلان ادامه می دهد: در فصل کنونی که هوا سرد است می توان از آسفالت سرد استفاده کرد اما باید تاکید کنم که درجه محیط به همراه توانایی و دانش فنی نیروی انسانی نیز در ارتقای کیفیت آسفالت بسیار تاثیر دارد.

وی می افزاید: همینطور زیرسازی و ضخامت لازم آسفالت های قدیمی برای اجرای آسفالت جدید که باید برای ترمیم چاله ها مدنظر قرار گیرد نیز بسیار مهم است.

چاله هایی که کام شهروندان را تلخ می کند

بارش نخستین برف زمستانی در نخستین روزهای آذرماه که امسال زودتر از سال های گذشته همه گیلانیان از جمله مردم رشت را خوشحال و ذوق زده کرد سبب شد که وجود چاله های پر از آب در کوچه ها و خیابان های این شهر بیشتر خود را نشان دهد. اگرچه شهرداری بر این نکته اصرار دارد که بخش اعظمی از چاله ها به دلیل اجرای پروژه هدایت آب های سطحی است که برای دومین سال طی سه سال و نیم گذشته در سطح شهر رشت در حال اجرا است اما، با اینهمه معابر اصلی که محل اجرای پروژه های عمرانی بوده اند و همینطور تعدد چاله های پرآب در خیابان های اصلی و فرعی رشت سبب شد که داد هر شهروندی در روزهای بارانی و برفی اخیر رشت درآید.

دست و پنجه نرم کردن شهروندان رشتی با چاله های خیابان ها از یک سو و تداوم بارش برف به مدت دو شبانه روز در نخستین روزهای آذر ماه باعث شد که این نارضایتی ها از عملکرد شهرداری به شورای این شهر نیز کشیده شود.

چاله هایی با قیمت ۲۰ میلیارد تومان

در نخستین جلسه ای که پس از بارش برف در هفته گذشته (هفتم آذر ماه) با حضور حداکثری شورانشینان رشت تشکیل شد، شکایت درباره وجود چاله های متعدد در خیابان ها و کوچه های این شهر از سوی اعضا مطرح شد و کیفیت پایین آسفالت معابری که به تازگی نیز ترمیم شده بودند، نطق های اعضای شورای رشت را به خود اختصاص داد.

امیرحسین علوی که ریاست کمیسیون برنامه و بودجه شورای رشت را بر عهده دارد در این باره اظهار کرد: شهر پر از چاله هایی است که طی دو سال اخیر بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای آسفالت آن ها هزینه شده است.

این عضو شورا با بیان اینکه پیش بینی می شد که با اجرای پروژه های عمرانی متعدد وضعیت آسفالت معابر شهر به این وضعیت نامطلوب و اسفبار برسد تاکید کرد: امسال در بسیاری از نقاطی که سال گذشته آسفالت شده، مجددا هزینه آسفالت در حال صرف شدن بوده و این امر نشان می دهد که کیفیت آن بسیار پایین است.

در آن جلسه، علوی خواستار تسریع در عملیات آسفالت و ارتقای کیفیت اجرای آن در معابر شد.

اما این نطق، پایان ماجرا نبود. عضو دیگر شورا در جلسه این هفته شورای رشت (چهاردهم آذر ماه) بی کیفیتی اجرای آسفالت را مجددا مطرح کرد و خواستار طرح سوال از شهردار به این دلیل شد.

سوال از شهردار به دلیل کیفیت پایین آسفالت

فرهاد شوقی که جلسه گذشته نیز نسبت به طرح سوال از شهردار اصرار داشت، در جلسه یکصد و شصت و هفتم شورای رشت، اجرای آسفالت طی یک هفته اخیر را ناشیانه و ضرب الاجلی عنوان کرد و گفت: با اجرای چنین آسفالتی در معابر نمی توان انتظار کیفیت را داشت.

وی با بیان اینکه به دنبال تاکیدات شورا نسبت به اجرای آسفالت و نارضایتی شهروندان از وجود چاله های متعدد، شهرداری اقدام به آسفالت سطحی و بی کیفیت معابر کرده است افزود: در بسیاری از معابر، دمای آسفالت به قدری پایین است که به راحتی می توان به آن دست زد و با چنین شرایطی نمی توانیم انتظار داشته باشیم که کیفیت کار انجام شده بالا بوده و طی یکی دو ماه آینده مجددا شاهد کنده شدن آن نباشیم.

این عضو شورا همین موضوع را یکی از دلایل خود برای ظرح سوال از شهردار اعلام کرد و خواستار پیگیری این موضوع شد. بدین ترتیب در هفته آینده، شهردار رشت باید برای پاسخ به سوالات اعضا در شورا حاضر شود.

کیفیت قابل قبول آسفالت در شهر رشت

از سوی دیگر، معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت معتقد است که آسفالت معابر و چاله هایی که هم اکنون در دست اجرا است از کیفیت قابل قبولی برخوردار است.

فرامرز جمشیدپور در این باره به خبرنگار مهر می گوید: ۴۰ روز بارندگی مکرر و اجرای پروژه عمرانی هدایت آب های سطحی سبب بروز چاله ها و کندن آسفالت در بسیاری از معابر شده که شهرداری ناچار به اجرا و همینطور صبر کردن برای رسیدن به روزهای آفتابی برای ترمیم آن بوده است.

وی می افزاید: پس از روزهای برفی، ۲۰ اکیپ شهرداری از مناطق مختلف در حال آسفالت معابر و چاله ها هستند که از این تعداد، ۱۵ اکیپ تنها بر روی پر کردن چاله های شهر متمرکز شده اند.

اما در راستای تمرکز زدایی شهرداری که از سیاست های شهردار رشت است، آسفالت معابر و خیابان ها از سال گذشته به مدیریت مناطق شهرداری سپرده شده که به گفته معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت با وجود نارضایتی ها از نحوه عملکرد مناطق، تاکیدات شهرداری مرکز نسبت به اجرای آسفالت در گوشه گوشه شهر از هفته گذشته سبب تعجیل شهرداری های مناطق برای این موضوع شده است.

اگرچه قراردادی ۴۶ میلیارد تومانی نیز برای آسفالت معابر با یک پیمانکار در سال جاری نیز منعقد شده است.

جمشیدپور با بیان اینکه کیفیت اجرای آسفالت هم اکنون قابل قبول است گفت: آسفالت معابری که هم اکنون انجام می شود علاوه بر نوارهای حفاری که به دلیل بارندگی به تعویق افتاده بود، مربوط به آسفالت کاری سه تا چهار سال پیش است نه سال گذشته.

در هر صورت به نظر می رسد داستان آسفالت معابر و چاله های رشت- این شهر بارانی- همچنان ادامه دارد و این بار شهردار این شهر را به شورا می کشاند.

حال باید منتظر پاسخ های شهردار رشت به سوالات اعضای شورا در جلسه آتی بود. شاید پس از سه سال این بار نهضت آسفالت رشت به نقطه پایانی خوش برسد.