خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: اقتصاد مقاومتی صرفا شعاری برای نامگذاری یک سال و مطرح شدن در جامعه نیست بلکه تدبیری عالی و فکری نو از جانب رهبری معظم انقلاب است که جهت دهی کاری و سیاست گذاری ملی را نه تنها به مدیران و مسئولان اجرایی بلکه فرد فرد خانواده‌ها را مخاطب قرار داده و نقطه اتکایی برای خودباوری و اعتماد به نفس جوان ایرانی در هر نقطه از این سرزمین اسلامی است.

بسیج سازندگی که آبادانی و حرکت چرخ‌های تولید را تلاش و همت خود در سال‌های گذشته و بویژه سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» سرلوحه خود قرار داده، خانه امید تولید کنندگان، جویندگان کار و فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی است و خدمات فراوانی در بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه داده‌ است.

یکی از حرفه‌ها و عرصه‌های مهم و قابل توجه برای سرمایه گذاری، کار و اشتغال، تولید و درآمدزایی و رونق اقتصادی صنعت فرش و مشتقات آن است، این صنعت بشدت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اثرگذار بوده و طی ماه‌های گذشته نتایج مثبتی در استان کرمانشاه با حمایت بسیج سازندگی به دنبال داشته است.

کار در صنعت فرش به سبب ویژگی های خاصی که این نوع از هنر و شغل دارد، حائز اهمیت بوده از جمله اینکه هر فردی در هر سنی و شهر و روستای می تواند دستی به دار زند و با هنر اصیل منطقه خود نقش و نگار بزند و در این راه نیز کسب درآمدی داشته باشد.

همت بسیج سازندگی برای اشتغالزایی و کارآفرینی

بسیاری از روستاهای استان کرمانشاه با حمایت ‌بسیج سازندگی در زمینه کارآفرینی در صنعت فرش دست بافت، تولیدات دامی، تولید عسل، پرورش دام و طیور گوشتی، صنایع تبدیلی، پوشال سازی، پرورش بلدرچین، زعفران، پرورش ماهی، پرورش قارچ، رب انار و دیگر تولیدات خانگی، زبانزد شدند و کار آفرینان با انگیزه، خلاف، هنرمند و تلاشگری را پرورش دادند و کار آفرینان روستایی گویی از بسیاری از مسئولان داعیه دار کارآفرینی که تنها از مفهوم اقتصاد مقاومتی شعارش را درک کرده اند، پیشی گرفتند.

بهرامی، یک کارآفرین روستایی در شهرستان سرپل ذهاب در گفتگو با خبرنگار به توفیقات خود در زمینه فرش دست بافت اشاره و اظهار داشت: پس از آنکه دوره آموزشی فرشبافی را گذراندم با حمایت بسیج سازندگی موفق به دریافت هفده میلیون تومان وام اشتغالزایی شدم و اقدام به راه اندازی کارگاه تولید فرش در منزلم نمودم.

بهرامی اقتصاد مقاومتی را مسیری هموار برای اشتغال جوانان و تولید دانست و گفت: با راه اندازی کارگاه توانستن علاوه بر ایجاد اشتغال برای خودم زمینه اشتغال ۵ بافنده دیگر را فراهم کنم.

وی اما خواستار توجه به بحث تولید تابلو فرش شد و گفت: تابلو فرش ضمن اینکه بافت ایرانی آن بسیار زیباست اما در داخل و دیگر کشورها شرایط مناسبی را ندارد.

پرورش زنبور عسل کاری حساس و نیازمند دقت و پشتکار

یک بانوی کارآفرین در شهرستان هرسین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تجربیات کارآفرینی خود اظهار داشت: من در حرفه زنبورداری فعالیت دارم و از کار خود راضی هستم.

مرادی با اشاره به حمایت های بسیج سازندگی برای اشتغال آفرینی گفت: من با کمک بسیج سازندگی موفق به اخذ سی میلیون تومان وام شدم و این پول را برای کار زنبورداری و ایجاد اشتغال برای خودم و چند نفر دیگر هزینه کردم.

وی پرورش زنبور عسل را کاری حساس و نیازمند دقت و پشتکار دانست و بیان کرد: با تلاش بسیار به جایی رسیدیم که سالانه ۵۰۰ کیلو تولید عسل داریم و درآمد این کار نیز راضی کننده است.

یک بانوی کارآفرینی اهل شهرستان سنقر و کلیایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از توفیقات خود در زمینه پرورش قارچ می‌گوید.

احمدیان اظهار داشت: با حمایت های بسیج سازندگی و گرفتن تسهیلات اشتغالزایی هم اکنون در زمینه پرورش قارچ فعالیت دارم و از درآمد این کار نیز خرسندم.

وی بیان کرد: در حال حاضر یک کارگاه پرورش قارچ دارم که در هر دوره ظرفیت تولید ۲۴ کیلوگرم قارچ را دارد و در صورتی که حمایت لازم به عمل آید امکان اشتغال چندین نفر دیگر فراهم می شود.

احمدیان توجه به تولید داخل را سبب کاهش بیکاری و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اشتغال جوانان دانست و گفت: امروز دیگر استخدام های زیادی در ادارات دولتی نیست و جوانان باید به سمت کارآفرینی و کسب درآمد باشند.

کارآفرینی در تولید رُب انار

اسماعیل صیاف نیز یک کارآفرین پاوه‌ای است که در زمینه تولید رُب انار فعالیت دارد و در گفتگو با خبرنگار مهر از موفقیت های کارآفرینی خود می‌گوید.

صیاف باغات شهرستان پاوه را از بهترین باغات رویش انار دانست و بیان کرد: در پاوه رُب انار به روش های سنتی بدست می آید که کیفیت و مرغوبیت بالایی دارد.

وی گفت: مرحله به مرحله چیدن انار و جدا کردن دانه های مروارید گونه آن لذت و طراوت خاصی دارد و رُب انارهای آماده شده را نیز برای فروش صادر می کنیم.

صیاف بیان کرد: تولید رب انار با توجه به مرغوبیت که دارد می تواند رونق اقتصادی خوبی را به شرط معرفی آن به سراسر کشور داشته باشد.

بسیج طی سال گذشته ۲۰۰ هزار شغل بدون حمایت دولت ایجاد کرد

مسئول بسیج اساتید دانشگاه رازی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توانمندی بسیج برای پیش بردن اقتصاد مقاومتی در نظام اظهار داشت: در سالیان قبل آنچه خروجی مباحث اقتصاد مقاومتی بود در برگزاری همایش‌ها و سخنراهی‌ها خلاصه شد اما مقام معظم رهبری امسال «اقدام و عمل» را در بحث اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار دادند.

دکتر نبی احمدی با بیان اینکه بسیج طی سال گذشته ۲۰۰ هزار شغل بدون یک ریال بودجه و حمایت دولت در کشور ایجاد کرده، افزود: بسیج ثابت کرده که در بحث تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موثر و موفق بوده و بخوبی پیش رفته است و اقتصاد مقاومتی از عرصه‌هایی است که با روحیه بسیج سنخیت و هماهنگی دارد.

وی روحیه انقلابی و پشتکار و عشق به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را سبب توفیق بسیج در عرصه اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: هر جا کاری بر زمین می‌ماند بسیج به میدان می آید.

دکتر احمدی با تاکید بر ضرورت توجه به توان داخل و تلاش برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بیان کرد: تحریم‌های اقتصادی سخت‌تر از تحریم‌های نظامی نیست و همانطور که ما در بحث تحریم‌های نظامی خوب ظاهر شدیم باید این موفقیت در زمینه اقتصادی نیز با روحیه‌های حاصل شود.