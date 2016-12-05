افزایش بودجه سیاستهای ابلاغی رهبری در فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ نیز موضوع اجرای بند ۸-۲ سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری را برای دومین سال متوالی مدنظر قرار داده است و این بار نیز ردیف جداگانه ای برای آن در نظر گرفته است.

سهم ۹۰ هزار میلیارد ریالی برای اجرای سیاست های کلی علم و فناوری

در بودجه سال ۹۵ میزان بودجه اجرای سیاست های کلی علم و فناوری ۷۰ هزار میلیارد ریال بود که این میزان در لایحه بودجه ۹۶ به ۹۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

بودجه این بخش در ۷۳ ردیف در لایحه دیده شده است و در بند ۷۴ تاکید شده است که افزایش اعتبارات دستگاه های پژوهشی و فناوری در ۲۰۰ ردیف آمده است که این افزایش اعتبار به منظور پیشتازی در عرصه های علم و فناوری به ارقام جدول ۷ قانون اضافه می شود.

در این بخش به منظور فعالیت های علمی و پژوهشی شاخص و پیشرو دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی و پژوهشی کشور برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۸ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال، برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ هزار و ۹۶ میلیارد ریال و برای وزارت جهاد کشاورزی ۲ هزار و ۶۴ میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

در این بخش به منظور حمایت از فعالیت های علمی، پژوهشی و فناوری پروژه های اقتصاد مقاومتی ۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال بودجه دیده شده است.

اعتبار بودجه وزارت علوم در بخش به روز آوری منابع و تجهیزات پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری و طرح های کلان ملی و وزارت بهداشت در بخش به روز آوری منابع و تجهیزات پژوهشی به ترتیب ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و یک هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال است.

بودجه حمایت از تولید دانش بنیان، طرح های کلان و ستادهای راهبری در حوزه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در این بخش ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است.

همچنین در این بخش برای پرداخت تعهدات معوقه بین المللی مراکز پژوهشی و فناوری کشور بودجه ۴۵۰ میلیارد ریالی در نظر گرفته شده است.

در لایحه بودجه سال ۹۶ و در جدول علم و فناوری سیاست های کلی نظام برای اجرای طرح های مربوط به تولید ۱۵ نوع داروی درمان سرطان، ام اس و دیابت، طرح های پژوهشگاه رویان، پژوهشکده فناوری های نوین ابن سینا و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی مشمول دریافت اعتباری معادل ۳۰۰ میلیارد ریال شده اند.

برای فعالیت های پژوهشی مرتبط با آلودگی هوا ۲۰۰ میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

از جمله بخش های مورد توجه در این بخش، بودجه ۳۰۰ میلیارد ریالی برای اجرای مصوبات حمایت از نخبگان است.

همچنین در این بخش کمک به افزایش توان علمی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی دارای کیفیت برتر - موضوع پروژه های اقتصاد مقاومتی یک هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال اعتبار بودجه و کمک به افزایش توان علمی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی مناطق کمتر توسعه یافته یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار بودجه دریافت می کنند.

در این بخش برای کمک به تکمیل فضاهای نیمه تمام پژوهشی و فناوری سه وزارتخانه علوم، بهداشت و جهاد کشاورزی به ترتیب ۳ هزار میلیارد ریال، ۶۱۸ میلیارد ریال و ۴۲ میلیارد ریال بودجه دیده شده است.

از ردیف های قابل توجه در این بخش اختصاص بودجه به فعالیت های مربوط به ترویج علم، ساخت فیلم و ارتباطات علمی به زبان ساده، تقویت ذخایر توارث ژنتیک و بانک های ژن ملی کشور، حمایت از توسعه مهندسی ژنتیک و انجام مطالعات و پژوهش های استاندارد سازی و تجاری سازی محصولات تراریخته است.

اختصاص بودجه برای اقیانوس پیما، رصد خانه ملی و چشمه نور ایران

برای بهره برداری از اولین شناور تحقیقاتی اقیانوس پیمای کشور نیز ۱۰۰ میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شد.

همچنین برای دو طرح مهم حمایت از ایجاد رصد خانه ملی و حمایت از طرح چشمه نور ایران در پژوهشگاه دانشهای بنیادی در مجموع یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بودجه اختصاص یافت.

حمایت از جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و جذب اساتید خارجی مشمول بودجه ۴۵۰ میلیارد ریال، تحقق قطب های علمی کشور مشمول بودجه ۷۰۰ میلیارد ریال و مرجعیت ملی ایمنی زیستی مشمول بودجه ۳۰ میلیارد ریال و حمایت از انجمن های علمی مشمول بودجه ۵۰۰ میلیارد ریال است.

جداول مربوط به اعتبارات موضوع اجرای بند ۸-۲ سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری (ارقام به میلیون ریال است)

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، اعتبارات مندرج در این جداول توسط سازمان برنامه و بودجه کشور توزیع و پس از ابلاغ اعتبار و مبادله موافقتنامه اقدام شود.