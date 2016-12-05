دنیا باید به سمت نظام سلامت «تاب آور» برود

گابریل ویک استورم که برای دیدار با وزیر بهداشت کشورمان به تهران سفر کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: کشورهای دنیا برای اینکه در مسیر ارتقای حوزه سلامت دچار مشکل و چالش نشوند، می بایست به سمت ایجاد نظام سلامت تاب آور گام بردارند.

به گفته این وزیر ۳۱ ساله که مدرک پزشکی هم ندارد، داشتن نظام سلامت تاب آور شامل همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.

وی تاکید کرد: مطمئنا جهان برای فائق آمدن بر چالش های پیش روی نظام سلامت، هیچ راهکار دیگری به غیر نظام سلامت تاب آور پیش رو ندارد و آلترناتو دیگری غیرقابل تصور است.

وزیر بهداشت عمومی و ورزش سوئد همچنین بر ایجاد نظام سلامت عدالت محور اشاره کرد و افزود: بیماری های غیرواگیر، از دیگر چالش های پیش روی نظام های سلامت است که می بایست برای آن راهکارها و تدابیری بیاندیشند.

گابریل ویک استورم در پاسخ به این سئوال که وضعیت صادرات و واردات دارو در کشورش به چه صورت است، گفت: در این زمینه دولت ملی سوئد تصمیم گیرنده نیست، بلکه یک سازمان دولتی بر اساس کیفیت داروها، برای آنها سوبسید در نظر می گیرد. اما، آنچه مهم است این است که نظارت بر داروهای وارداتی و صادراتی، از اولویت های دولت ملی است.

وی در ارتباط با وضعیت نیروی پرستاری در کشور سوئد نیز گفت: به شدت با کمبود نیروی پرستاری دارای مهارت های خاص مواجه هستیم و بر همین اساس، دولت با سرمایه گذاری در زمینه راه اندازی آموزشگاه ها، در صدد تربیت پرستار متخصص است.