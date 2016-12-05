۵۰ درصد از ناوگان فرسوده‌ تاکسی کرمان نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر مشرفی یکشنبه شب در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به رونمایی از ۲۵۰ تاکسی نو در شهر کرمان گفت: با اضافه شدن ۲۵۰ دستگاه تاکسی جدید دیگر به ناوگان حملونقل عمومی شهر کرمان، تا پایان امسال حدود ۵۰ درصد از ناوگان فرسوده تاکسی، نوسازی میشود که جای تشکر از شهردار کرمان دارد.
وی افزود: افزوده شدن تاکسیهای نو به ناوگان حملونقل شهر کرمان، به بهبود مسایل زیستمحیطی و ترافیکی کمک میکنند، اما از سوی دیگر سرعت این خودروها بیشتر است؛ بنابراین، باید تلاش کنیم تا شهری با کمترین حادثه داشته باشیم.
مشرفی ادامه داد: روزبهروز تصادفهای جرحی، خسارتی و منجر به فوت در شهر کرمان افزایش پیدا میکند؛ بنابراین، باید ببینیم شورای اسلامی شهر و شهرداری کرمان چکار میتوانند انجام دهند تا تصادفها کمتر شود.
وی در رابطه با بازگشایی خیابان استقلال نیز گفت: با توجه به اینکه تمام کوچههای منتهی به معبر استقلال مسدود است، خودروهایی که در ترافیک سنگین این مسیر معطل میشوند، نمیتواند از مسیر کوچهها از ترافیک خارج شوند.
مشرفی بر جابهجایی ایستگاه تاکسی میدان آزادی نیز تأکید کرد.
منصور ایرانمنش، عضو شورای اسلامی شهر کرمان نیز گفت: پیرو جلسههای قبل در رابطه با بالا رفتن آمار تصادفات جرحی و فوتی و نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد، از رئیس پلیس راهور کرمان دعوت شد تا در راستای کاهش تصادفهای جرحی و فوتی کرمان، تدابیری اندیشیده شود.
وی افزود: شورای اسلامی شهر و شهرداری کرمان آمادگی دارند در این رابطه با پلیس راهور همکاری کنند تا آمار تصادفهای جرحی و فوتی کاهش پیدا کند.
در ادامه، تعدادی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، به بیان پرسشها و نقطهنظرهای خود پرداختند.
در ادامه، رؤسای کمیسیونهای شورای اسلامی شهر کرمان به بیان آخرین مصوبات کمیسیونها پرداختند.
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