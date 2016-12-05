فرهاد پورفرضی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در نظر داریم در تمامی بیمارستان‌های دولتی استان یک یا دو نفر متخصص طب جذب کنیم.

وی افزود: متخصص طب می‌تواند بیمار اورژانسی را در وهله نخست معاینه کرده و با تشخیص اولیه وی را به متخصصان دیگر ارجاع دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان به مراجعه سالانه یک‌میلیون بیمار به اورژانس‌های بیمارستانی استان اشاره کرد و گفت: روزانه پنج زهر و ۵۰۰ نفر در کلینیک‌ها و اورژانس‌ها ویزیت می‌شوند.

پورفرضی به افزایش مراجعه به اورژانس‌های بیمارستانی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به افزایش نیاز به خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها، متخصصان طب می‌توانند سطح کیفی خدمات را بهبود بخشند.

وی همچنین به احداث ساختمان جدید اورژانس بیمارستان امام خمینی در هزار و ۴۰۰ مترمربع فضا اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش بیماران مراجعه‌کننده توسعه فضاها ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان افزود: همچنین در آینده نزدیک اورژانس بیمارستان مشگین شهر با هزار مترمربع افتتاح می‌شود.